Carambolage sur la voie rapide Avignon-Carpentras à hauteur d'Entraigues-sur-la-Sorgue

Un carambolage a eu lieu ce mardi en fin de journée sur la voie rapide entre Avignon-Carpentras, à hauteur d'Entraigues-sur-la-Sorgue. Vers 18h30, quatre voitures sont entrées en collision en direction de Carpentras. En tout, huit personnes ont été impliquées dans cet accident, dont un homme de 18 ans, blessé, qui a dû être transporté vers l'hôpital d'Avignon.

Trois autres personnes plus légèrement touchées ont aussi été hospitalisées à Avignon pour des contrôles. Enfin, les autres quatre personnes impliquées ont pu rentrer chez elles sans nécessiter de soins. En tout, 25 pompiers et 2 équipes médicales du Samu ont été mobilisées sur cette intervention.

Un autre accident au même moment sur la voie d'en face

Et les secours ont dû intervenir, quelques minutes plus tard, sur un autre accident au même endroit, mais sur la voie d'en face, direction Avignon. Un homme de 45 ans a perdu le contrôle de son utilitaire et a terminé sa route dans un arbre. Il est légèrement blessé et a été hospitalisé à Avignon.