Finistère : un homme, une femme et deux enfants retrouvés morts dans une maison de Carantec

Un homme, une femme et deux enfants ont été retrouvés morts dimanche 30 octobre à Carantec, dans le nord Finistère Ce sont les pompiers qui ont découvert les corps dans la maison située rue François le Duc. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un familicide.

ⓘ Publicité

On ignore à ce stade si la petite maison appartenait à la famille ou si elle séjournait dans la commune balnéaire de 3.200 habitants pour les vacances.

L'homme retrouvé pendu

La femme, âgée de 38 ans, était dans une chambre et les fillettes, âgée de 9 et 12 ans, ont été découvertes dans leur chambre. L'homme, âgé de 40 ans, a été retrouvé pendu au rez-de chaussée, a indiqué le parquet. Un chien, appartenant apparemment à la famille, a également été retrouvé mort.

Trois ambulances et 10 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place ainsi que des gendarmes. Les forces de l'ordre ont figé la scène. Les causes et les circonstances de ce drame ne sont pas connues.