Carantec : un meurtre sur fond de rivalité entre bandes

Leur garde à vue a été prolongée, et trois jours après le meurtre d'un jeune homme de 18 ans à Carantec, dans le nord-Finistère, quatre personnes seront présentées à un juge ce jeudi matin à Brest. Tous sont connus pour avoir été impliqué dans des affaires liées aux stupéfiants.

Violences entre bandes

Selon nos informations, la mort du jeune homme intervient dans un contexte de rivalité sur fond de trafic de stupéfiants. Avec d'un côté, une bande de Saint-Pol-de-Léon et de l'autre, une bande de Carantec. Depuis plusieurs semaines, la tension montait entre ces deux groupes, avec de la violence. Jusque-là, ils s'en tenaient aux points et puis lundi, l'une des quatre personnes, qui vit à Saint-Pol-de-Léon et ce mercredi toujours en garde à vue, a sorti un couteau. La victime, un jeune homme de 18 ans, vivait à Carantec.

Les suspects sont tous connus de la justice pour des affaires de stupéfiants. Des recherches sont toujours en cours pour retrouver le couteau. L'arme aurait été jeté dans le port de Carantec.