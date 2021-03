Caravelle Ajaccio-Nice : Pour ses cousines, une ajaccienne veut la vérité

Originaire de Chera, Anne-Marie Culioli avait accompagné deux cousines à l'aéroport, ce jour-là. Marie-Antoinette (photo) et Marie-Joséphine Pietri. Deux êtres chers qu'elle n'a jamais revus. Il y a quelques jours, le président de la République Emmanuel Macron a ordonné la levée du secret défense de dossiers vieux de plus de 50 ans, dont celui-ci.

Les choses pourraient s'accélérer et surtout, l'espoir de toucher au but a grandi chez les familles de victimes, y compris chez Anne-Marie. Elle se souvient très précisément de cette douloureuse journée du 11 Septembre 1968.

Un signe de la main

"Elles sont arrivées le 10 septembre à 11h chez moi...on parlait de leur nouvelle affectation, [d’institutrices sur le continent, ndlr] on a tardé à aller se coucher. [...] Et le lendemain, nous voilà parties, je les accompagne", raconte Anne-Marie, des trémolos dans la voix.

Anne-Marie les mène en voiture à l'aéroport. "A l'époque, il y avait cette terrasse, d'où l'on pouvait voir les avions qui décollaient. Je les ai vues rentrer dans la Caravelle...elles m'ont fait un signe de la main."

Sur le retour, Anne-Marie Culioli s'arrête à un café près de la préfecture mais les clients semblent agités, ils ne parlent "pas comme d'habitude, fort...à qui disait 'mais oui, il sont morts', à qui disait 'mais non, on ne sait pas'. Je me suis retournée et j'ai demandé de quoi ils parlaient".

"Il faut aller au bout, monsieur le Président !"

Une fois la nouvelle confirmée par la télévision, à la mi-journée, Anne-Marie retourne à l'aéroport avec son mari, où la foule s'est massée pour voir la liste des 95 passagers et membres d'équipages. "En rentrant, il y avait toujours le petit déjeuner sur la table...", se souvient-elle.

Les noms des victimes sur le mémorial du crash, au cimetière marin d'Ajaccio © Radio France - Olivier Castel

Anne-Marie a gardé aussi en tête des images indélébiles de Chera, tout petit village meurtri d'avoir dû célébrer une messe sans cercueils pour ses deux filles. Ses habitants attendent, comme tant d'autres, depuis 53 ans. Anne-Marie voudrait écrire un livre pour lutter contre l'oubli. Elle espère surtout que la demande de déclassification faite par le président Macron permettra enfin la vérité. Pour beaucoup, la thèse du missile ayant frappé l'appareil durant un exercice est désormais sur le bout des lèvres de l'Etat.

La septuagénaire est par ailleurs reconnaissante pour la gerbe de fleurs déposée au nom du Président au pied du monument, en septembre dernier, "le seul à l'avoir fait", insiste-t-elle avec regrets. "Ces victimes ont le droit de savoir pourquoi elles sont mortes. Merci, M le Président, mais il faut aller au bout maintenant ! Hè ora ! Peut-être que quand on aura cette vérité, on pourra dire que justice est faite".