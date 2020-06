Carbon-Blanc : une bagarre et des coups de feu en centre-ville

Le centre-ville de Carbon-Blanc a été bouclé par les forces de l'ordre ce mardi après-midi après une rixe et des coups de feu tirés sur les lieux de la bagarre. Un affrontement entre plusieurs personnes a d'abord éclaté près de l'église, puis un véhicule est apparu sur les lieux : c'est alors que des coups de feu auraient été tirés, en l'air, ne faisant aucun blessé. La Brigade de recherches de Bordeaux-Bouliac et la Section de recherches de Bordeaux sont chargées de l'enquête. Contactée par France Bleu Gironde, la gendarmerie se montre prudente et n'établit pas encore le lien entre la bagarre et les coups de feu qui ont suivi.