Carburants : TotalEnergies propose d'avancer les négociations au mois d'octobre si les blocages cessent

La direction du groupe TotalEnergies, dans un communiqué transmis ce dimanche après-midi, propose d'avancer les négociations annuelles sur les salaires au mois d'octobre, à la condition que les grèves dans plusieurs raffineries et dépôts de carburants prennent fin. Ces blocages, dans trois des six raffineries françaises, génèrent depuis plusieurs jours des ruptures d'approvisionnement dans les stations-service.

"Sous réserve de la fin des blocages"

"Sous réserve de la fin des blocages des dépôts et de l'accord de l'ensemble des partenaires sociaux, la Compagnie propose d'anticiper au mois d'octobre la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) qui était prévue en novembre", selon ce communiqué du groupe. Les NAO étaient initialement prévues le 15 novembre prochain. La CGT réclame de son côté l'ouverture des négociations dès lundi. TotalEnergies appelle "à la responsabilité pour permettre le bon approvisionnement du pays" peut-on lire dans un communiqué.

Dans une lettre ouverte adressée samedi au patron de Total, la CGT s'est dit prête à mettre de côté certaines revendications et à discuter uniquement de hausse des salaires, pour faire face à l'inflation, remettant à plus tard ses demandes d'investissement massif en France et de créations d'emploi. "En l'absence de réponse", les grèves ont été reconduites chez TotalEnergie et ExxonMobil ce dimanche matin. Cette proposition de la direction, survenue quelques heures plus tard, suffira-t-elle ? La CGT a indiqué à l'agence Reuters qu'elle consulterait les salariés pour décider de la suite du mouvement.

"Ces négociations permettront de définir comment les salariés pourront bénéficier, avant la fin de l’année, des résultats exceptionnels générés par TotalEnergies, tout en prenant aussi en compte l’inflation de l’année 2022", assure le groupe dans le communiqué. "TotalEnergies a en effet la volonté que tous les collaborateurs soient prioritaires dans le partage de la valeur et reçoivent la juste récompense de leurs efforts sur leur fiche de paye avant la fin de l’année".

L'entreprise précise que les salariés ont déjà bénéficié d'augmentations salariales moyennes de 3,5% en 2022 ainsi qu'un intéressement-participation moyen de 9.108 euros. La CGT réclame une augmentation de 10% des salaires, dont 7 % pour faire face à l'augmentation du coût de la vie et 3 % au titre des bénéfices exceptionnels engrangés par l'entreprise cette année avec l'explosion du prix de l'énergie.

Une station sur cinq touchée

Ce dimanche, environ 20% des stations connaissent des difficultés d'approvisionnement et jusqu'à 40% dans les Pas-de-Calais et dans le Nord. La plus grande raffinerie du groupe, basée en Normandie, celle de Feyzin (Rhône), la "bio-raffinerie" de La Mède (Bouches-du-Rhône) et le dépôt de carburants de Flandres près de Dunkerque (Nord) sont "toujours totalement à l'arrêt", selon la CGT.

