Carcasses de chiens congelés, animaux squelettiques : la Fondation 30 millions d'amis intervient dans le Tarn

"Il n'y a même pas de mot pour décrire leur état, ils sont tellement maigres !", lance Jean-Marc Hortala, vice-président du refuge à Aussillon. C'est lui, avec trois cliniques vétérinaires, qui a hébergé une trentaine de chiens en urgence à la mi-juin. Comme le révèle la radio 100% , les autorités ont découvert les animaux entassés dans des conditions déplorables à l'intérieur de la maison d'une vieille dame à Montredon-Labessonnié (Tarn).

ⓘ Publicité

30 millions d'amis prend en charge les animaux à Paris

Faute d'une prise en charge pérenne dans le département, c'est la Fondation 30 millions d'amis qui prend le relai dès ce mercredi. Les membres de la Fondation sont arrivés de Paris pour récupérer les chiens dans un camion adapté. "On s'est assuré que les animaux sont capables de supporter un trajet de huit heures. On est sur un véhicule aménagé pour les longs transports, avec une climatisation et une température vérifiée, il y a aussi une caméra à l'arrière pour surveiller les animaux et ils sont abreuvés à chaque arrêt", précise Anne Puggioni, directrice du centre d'hébergement d'urgence de la Fondation 30 millions d'amis.

"Il va y avoir de grosses séquelles a traiter"

Pendant plusieurs mois, la Fondation va prendre en charge les chiens sur son site en Seine-et-Marne. "Dans ces situations, il y a la confiscation provisoire de l'animal pour mettre fin à l'infraction. Ensuite, il faut attendre le temps du jugement. Il n'y a donc aucune confiscation définitive et l'adoption est impossible pendant un temps" nous explique Céline Gardel, capitaine de police sur Toulouse et présidente de l'association 4 pattounes .

"L'état de santé des chiens ne permet pas d'envisager le placement en famille d'accueil, pour l'instant, notre équipe va prendre le relai des cliniques vétérinaires, et sur un plan comportemental, il va y avoir de grosses séquelles à traiter", ajoute la directrice du centre d'hébergement d'urgence de la Fondation 30 millions d'amis.

À lire aussi "Notre société demande une réponse plus efficace pour les faits de maltraitance animale"

"Dans ce genre de situation, on parle souvent du syndrome de Noé (le fait d'accumuler chez soi plusieurs animaux alors que l'on ne peut les héberger, les nourrir et les soigner correctement NDLR), et là c'était le cas. Au mois de mars, elle avait encore adopté un galgos (un lévrier espagnol). Le fait de ne pas subvenir aux besoin vitaux de l'animal est réprimé par la loi : trois ans de prison et 45.000 euros d'amende et en cas de mort quatre ans et 65.000 euros" ajoute la capitaine de police.

Une femme très sensible à la cause animale et qui fait le maximum au travers de son association pour sensibiliser les propriétaires. "Concernant les conditions de détention, un chien doit bénéficier de cinq mètres carrés dans un enclos, et c'est dix s'il fait plus de 70 cm au garrot et au-delà de ça, un particulier peut avoir jusqu'à neuf animaux de compagnies ayant atteint la taille adulte."