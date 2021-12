Un camion betteravier et une voiture se sont percutés mercredi soir peu après 18h aux environs de Cardonnette, au nord-est d'Amiens. Un homme de 79 ans a été transporté gravement blessé à l'hôpital, l'autre conducteur est plus légèrement blessé.

Cardonnette : un blessé grave après une collision entre un camion betteravier et une voiture

