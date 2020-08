Carghjesi : Réaction du Collectif "Massimu Susini" après la tentative d'incendie sur la paillote le "1768"

Des faits commis par la même bande mafieuse, selon les proches.

Une enquête a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie. Pour autant, le parquet ne confirme pour l'heure aucun lien avec les faits d'assassinat en bande organisée, commis le 12 septembre 2019, et dont les investigations restent sous l'égide de la JIRS (Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille).

La tentative d'incendie sur la paillote, plage du Peru, est située dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, et n'aurait occasionné que peu de dégâts. Selon le collectif, regroupant entre autres la famille de la victime, et portant le nom du restaurateur assassiné devant son établissement, cette tentative d'incendie correspondrait à "la suite logique du projet mafieux de la bande criminelle qui a assassiné Massimu SUSINI".

"Déjà, de son vivant ce projet avait été tenté", rappelle le communiqué.

"Il y a quelques jours, un panneau où figurait le visage de Massimu a été pris pour cible avec une arme à feu. Les messages se suivent et deviennent de plus en plus violents et menaçants. Ce n’est pas étonnant puisque les débuts de l’enquête sur l’assassinat de Massimu SUSINI ont été, de manière surprenante, assez chaotiques (sic). La suite n’est pas meilleure dans la mesure où un an après son assassinat, aucun élément n’a été relevé, à notre connaissance, sur ses assassins", déplorent les membres du collectif.

D'abord la faute de l'Etat.

En outre, le collectif, créé suite au meurtre du militant écologiste et nationale, a tenu a rappeler la primauté du rôle de l'Etat dans la lutte contre le crime organisé.

"Cependant, c'est bien souvent les citoyens à qui on demande des comptes. Or les citoyens sont sans moyens car comme le dit le nouveau ministre de l’intérieur « c’est la police et la gendarmerie qui détiennent le pouvoir de la violence légitime ». Celle-ci est peu efficace face à une violence qui s’exerce dans l’impunité la plus totale. Nous disons que le premier responsable de cet état de fait c’est l’Etat du fait même de ses pouvoirs et de son manque de résultats."

Il y a bientôt un an, l'assassinat au matin du 12 septembre avait provoqué une onde de choc dans la société insulaire, et deux collectifs anti-mafia avaient vu le jour. Le mouvement Core in Fronte, dont Massimu Susini était un militant actif, avait organisé une réunion-débat à l'université de Corti. (Voir notre article).