Carhaix : forte mobilisation pour soutenir l'hebdomadaire Le Poher, cible de menaces

Les drapeaux flottent dans un vent glacial sur la place de la mairie tandis que les orateurs se succèdent. Parmi eux, Erwan Chartier, rédacteur en chef du Poher qui vient raconter les menaces reçues . Ces courriers malveillants qui promettent une "balle dans la tête", cette alerte à la bombe , ces injures racistes et homophobes. Sur des sites identitaires, les journalistes deviennent des cibles, "on voit nos photos sur ces sites, on voit nos portraits", explique-t-il, "c'est de la haine pure".

Ces menaces ont été reçues après le traitement de l'actualité de Callac par l'hebdomadaire, quand la commune des Côtes-d'Armor avait le projet de recevoir un centre d'accueil de réfugiés. Un projet très contesté, notamment par le parti Reconquête d'Eric Zemmour, aujourd'hui abandonné .

Des plaintes déposées

Le Poher n'est pas le seul à être ciblé. Une journaliste de France 3 a également reçu des menaces, après avoir relaté celles dirigées contre l'hebdomadaire. À chaque fois, des plaintes ont été déposées. Dans d'autres régions aussi, les journalistes sont attaqués.

Cette mobilisation est donc importante, "car la liberté de la presse est un joyau" souligne Erwan Chartier, "il faut la défendre en Bretagne, en Centre-Bretagne évidemment et puis dans toute l'Europe, parce que oui, il y a des gens qui veulent la menacer, qui ne supportent pas la contradiction ou le simple travail de journaliste."

Soutien des élus locaux

Le Poher a également reçu des soutiens du monde politique. De tout bord ou presque...Et même de personne que l'hebdomadaire a pu égratigner. "Ça nous est arrivé d'avoir des petites engueulades avec des élus locaux, et ce qui m'a fait plaisir, c'est que pas mal d'élus sont passés à la rédaction et nous ont dit. 'Bon, restez taquins avec nous, on vous soutient. Continuez à écrire ce que vous voulez'. J'ai trouvé ça très élégant."

À la une du dernier numéro, sorti mercredi, une statue de la Liberté qui lit L e Poher : "Moi, au moins, quand je lève le bras, c'est pour porter la flamme de la liberté", dit-elle.