Carhaix : le parquet de Brest ouvre une enquête préliminaire sur la gestion de la mairie

C'est une information du Télégramme confirmée par le procureur de la République à l'AFP. On apprend ce mardi que Camille Miansoni, procureur de la République de Brest, a ouvert une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt et favoritisme, deux semaines après la publication d'un rapport de la chambre régionale des comptes mettant en cause la gestion de la mairie de Carhaix et de son agglomération, Poher Communauté .

Cadre légal

Dans un rapport publié le 4 juillet, la cour régionale des comptes de Bretagne pointait divers dossiers pilotés avec "insuffisamment de rigueur et de contrôle" (ressources humaines notamment), "parfois en dehors du cadre légal". La cour relève de "nombreuses irrégularités" en matière de mise en concurrence des marchés publics. Les magistrats soulignent que le maire, Christian Troadec, élu depuis 2001, s'expose de ce fait "à un risque de poursuite pour délit d'octroi d'un avantage injustifié".

Le 8 juillet dernier, une centaine de personnes s'étaient rassemblées à l'appel de la majorité municipale pour protester contre la teneur de ce rapport, qualifiée de "politique" par ces élus.