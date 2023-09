Carhaix : un bébé décédé, "pas de lien" avec la régulation des urgences selon l'hôpital

Une petite fille de six mois est morte vers 5 heures du matin, jeudi 28 septembre, à son domicile situé dans la caserne de gendarmerie de Carhaix a appris France Bleu Breizh Izel auprès du CHU de Brest-Carhaix, confirmant une information du Poher .

Selon l'hôpital, "le décès n'est pas en lien avec la régulation des urgences". L'accès au service des urgences est en effet limité de 18h30 à 8h tous les jours, depuis le 4 septembre. Le CHU adresse également "tout son soutien à la famille en ce moment de deuil".

11 médecins manquants aux urgences

Concernant ce drame, l'Agence régionale de Santé renvoie vers le CHU de Carhaix. Mais elle communique tout de même ce jeudi soir sur "le fonctionnement des urgences à l'hôpital de Carhaix".

"L’établissement entend les questions des habitants du territoire et tient à les rassurer en réaffirmant que seules les entrées à partir de 18 h 30 jusqu’à 8 h 00 font l’objet d’un appel préalable au 15 et que dans tous les cas un accueil physique est garanti pour les venues spontanées sur cette période", écrivent l'hôpital et l'ARS dans un message commun. Selon ce communiqué, il manque actuellement 11 médecins aux urgences de Brest et Carhaix.