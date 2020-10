Dimanche 18 octobre, la Nouvelle république a publié en Une des caricatures de Mahomet, déjà publiées par Charlie Hebdo en 2006. Message de soutien après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Mais depuis, le journal a reçu des menaces et a porté plaintes.

Caricatures de Mahomet : "On a reçu des menaces de mort, des images morbides", témoigne le président de la NR

"Les réactions ont été largement positives, mais évidemment les mêmes personnes qui depuis longtemps pourrissent les réseaux sociaux ont continué", explique sur France Bleu ce jeudi 22 octobre, Olivier Saint-Cricq, le président du groupe de presse du Poitou et de la région Centre NR-CO. "Nous reçu des menaces de mort avec des images morbides, avec des gens pendus", détaille-t-il. Dans la foulée, deux plaintes ont donc été déposées par les dirigeants du journal : une à Tours et une dans l'Indre.

Avant la publication de dimanche, la Nouvelle République a prévenu la police et la préfecture de l'Indre-et-Loire, où est basé son siège. "Nous savons que ce dossier est sensible, si je puis dire. Il est préférable de protéger à la fois le journal et les gens qui y travaillent".