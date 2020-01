Carlos Ghosn ne sera pas extradé au Japon s'il revient en France

Accusé de malversations financières, l'ancien PDG de Renault-Nissan Carlos Ghosn, qui a fui le Japon pour le Liban, ne sera pas extradé s'il vient en France, a confirmé jeudi la secrétaire d'État française à l'Économie, Agnès Pannier-Runacher sur BFMTV. "La France n'extradie jamais ses nationaux ; donc nous appliquons à Mr Ghosn comme à Monsieur tout le monde les mêmes règles du jeu mais cela ne nous empêche pas de penser que Mr Ghosn n'a pas à se soustraire à la justice japonaise", a-t-elle indiqué.

"Nous sommes toujours, pour n'importe quel Français, dans une posture d'assistance consulaire. Nous l'avons été pour M. Ghosn quand il avait des problèmes de médicaments ou quand il s'est agi d'expliquer aux autorités japonaises qu'étant un peu affaibli on préférait améliorer ses conditions de détention", a ajouté Agnès Pannier-Runacher.

Sept personnes arrêtées en Turquie

Après le Japon, la Turquie a ouvert une enquête pour comprendre comment l'homme d'affaires, qui était assigné à résidence, a pu quitter l'archipel nippon pour se rendre au Liban en passant par Istanbul. Selon l'agence de presse DHA, sept personnes soupçonnées de l'avoir aidé, dont quatre pilotes, ont été interpellées dans la capitale économique turque.

D'après le quotidien turc Hürriyet, Carlos Ghosn aurait transité par l'aéroport Atatürk, aujourd'hui fermé aux vols commerciaux mais encore utilisé par des appareils privés, avant de gagner le Liban à bord d'un jet privé.

Une fuite orchestrée par une société privée ?

Arrêté à Tokyo en novembre 2018, Carlos Ghosn devait être jugé au Japon à partir d'avril 2020. Il fait l'objet de quatre inculpations, deux pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan (qui est aussi poursuivi sur ce volet) et deux autres pour abus de confiance aggravé. L'ancien magnat de l'automobile, détenteur des nationalités libanaise, française et brésilienne, a toujours nié toutes ces accusations, assurant avoir fui un "système judiciaire japonais partial".

Les circonstances de sa fuite restent obscures. D'après des membres de son entourage interrogés par l'agence Reuters, l'évasion aurait été orchestrée par une société privée.

