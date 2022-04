Carlos Ghosn plutôt serein après le mandat d'arrêt émis à son encontre par la justice française

Sérénité affichée de Carlos Ghosn après le mandat d'arrêt international émis à son encontre par la justice française vendredi. L'enquête à l'origine du mandat, conduite à Nanterre, porte notamment sur des soupçons d'abus de biens sociaux. L'ancien patron de Renault-Nissan est soupçonné notamment d'avoir récupéré au profit de sa famille une partie des 15 millions d'euros versés par Renault Nissan à son distributeur à Oman.

Il n'y a eu aucun détournement - Carlos Ghosn

Carlos Ghosn qui a fui la justice japonaise en se réfugiant au Liban ne s'émeut pas vraiment de ce mandat d'arrêt et le voit comme une étape judiciaire. Il a donné une interview vendredi soir à BFM TV. Il réaffirme qu'il n'y a eu "aucun détournement" et précise : "Je vais enfin pouvoir avoir accès au dossier, la présomption d'innocence prévaut".

"Nous sommes prêts et nous rendrons coup pour coup" dans l'éventualité d'un procès, prévient maître Tamalet, son avocat, qui ajoute : "Carlos Ghosn est combattif et ne veut pas d'un non lieu. Il veut qu'on aille se battre devant le tribunal et qu'on réponde point par point aux accusation qui, pour certaines, sont totalement falacieuses".

Déjà recherché par le Japon, visé par un mandat d'arrêt d'Interpol, M. Ghosn ne peut pas quitter le Liban, qui n'extrade pas ses ressortissant, depuis qu'il a fui l'archipel nippon en décembre 2019, caché dans un caisson de matériel audio. La justice japonaise le soupçonne d'avoir dissimulé des revenus aux autorités boursières entre 2010 et 2018.