Carnac : des habitants s'opposent à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile

A Carnac des habitants s'opposent au projet d'implantation d'une antenne relais de plus de 50 mètres. Les opposants ont remporté en fin d'année une première manche au tribunal administratif. La juridiction statuant en référé a ordonné la suspension des travaux en attendant un jugement sur le fond.

Ce que reprochent les habitants du lieu dit "Kérogile" à 200 mètres à vol d'oiseau de l'emplacement qui pourrait accueillir cette antenne, "c'est le manque de concertation et d'information", plaide Daniel Berl. "Nous avons appris un peu hasard ce projet d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile Bouygues. Nous sommes allés voir la personne propriétaire du terrain l'été dernier. C'est comme ça que nous avons pu obtenir les premières informations".

L'antenne doit mesurer 52 mètres

Elle serait positionnée près de la route qui relie Auray à Plouharnel. "Malheureusement entre 2 sites classés", déplore Jean Jacques Mahé. Carnac est en effet connue dans le monde entier pour ses mégalithes, notamment ses fameux alignements. Et des dolmens et des menhirs, il y en a un peu partout. "Cette antenne ferait tache", ajoute Jean Jacques Mahé, "c'est ce qui choque le plus la population. Une antenne dans un environnement jusque là plutôt préservé".

L'image de Carnac serait écornée, estiment les opposants au projet d'implantation de l'antenne relais © Radio France - François Rivaud

Pour sa défense, le collectif des opposants se base sur la loi Littoral

Notamment sur l'impossibilité de construire en dehors de la continuité du bâti. "Nous en sommes là dans ce cas précis", ajoute Daniel Berl. Mais derrière la loi Littoral, se profile la loi ELAN, de 2018. Loi ELAN pour loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. La loi a en particulier pour objectif d'accélérer le déploiement des réseaux mobiles notamment à très haut débit d'ici 2022. Et c'est ce qui fait peur aux opposants du projet d'antenne de Carnac. Que la loi ELAN supplante la loi Littoral. Pour le moment le dossier du référé est au Conseil d'Etât. La mairie de Carnac a fait appel de la décision du tribunal administratif de Rennes. Tout ceci en attendant un jugement sur le fond, peut être dans un an.