Carnaval étudiant : éviter de circuler à Caen jeudi

Circulation perturbée, transports en commun supprimés, ramassage des poubelles reporté : la ville de Caen va tourner au ralenti ce jeudi pour la 20ème édition du plus gros carnaval étudiant d'Europe. L'an passé, il avait rassemblé 22 000 personnes.

Mieux vaux éviter de circuler dans le centre ville de Caen ce jeudi. Toutes les rues qui seront empruntées par le cortège (Gaillon, Fossés Saint Julien, avenue Albert Sorel, Bd Yves Guillou) sont fermées à la circulation à partir de 12h et jusqu'à 19h près de l'université, 2h du matin près du parc des expositions. Le stationnement est lui aussi interdit sur tout le parcours.

Plus de 22 00 personnes attendues...

Le rendez vous est fixé à 14h à l'université. Le cortège coloré et festif s'élancera de l'Esplanade de la Paix sur le campus 1 à 15h. Direction, le parc expo pour une après-midi et une soirée de concerts organisée par la ville de Caen jusqu'à minuit. Avec le soleil, les étudiants qui étaient 22 000 l'an passé, pourraient être encore plus nombreux. Parmi eux, peut-être des lycéens. Mais pas de collégiens, cantonnés dans leurs établissements jusqu'à 17h.

De gros détours pour rallier un point à un autre

Les conseils de la préfecture du Calvados pour éviter le parcours du carnaval.

Les automobilistes eux vont devoir prendre leur mal en patience. Ou faire de gros détours pour rallier un point à un autre. Ceux qui habitent sur le parcours ont tout intérêt à enlever leur voiture, sinon c'est la fourrière qui s'en chargera... Les bus circuleront, mais pas le tram entre le Calvaire Saint Pierre et la gare. La ville ferme également 3 cimetières, Quatre Nations, Saint-Pierre et Saint-Nicolas, et prévient que la collecte des ordures ménagères sur le campus et en centre-ville est reportée à vendredi matin.

D'importants moyens de sécurité déployés

Des blocs de granit ont été disposés pour barrer les rues perpendiculaires au cortège. Par ailleurs, 300 policiers sont déployés. Et 300 pompiers et secouristes mobilisés. Pour que le carnaval reste un moment festif... et uniquement festif !