Carnaval illégal à Marseille : "Je ne comprends pas qu'on incendie des aires de jeu pour enfants"

Dès la fin d'après-midi, face à l'afflux de carnavaliers dans le centre-ville de Marseille, la préfète des Bouches-du-Rhône confirmait que le défilé s'était organisé sans "déclaration en préfecture, ni masques, ni distanciation physique. Irresponsabilité totale", écrit la préfecture, en dénonçant le comportement des 6500 participants au carnaval de la Plaine, en pleine crise sanitaire.

"C'est véritablement injustifiable"-Frédérique Camilleri

Dans la soirée, Frédérique Camilleri confirme sur franceinfo que le carnaval s'est terminé "dans la violence contre les forces de l'ordre" et que "des dégradations ont été commises contre du mobilier urbain". "C'est véritablement injustifiable", déclare la préfète de police, qui dénonce les dégâts sur des jeux pour enfants. "Je ne comprends pas que l'on puisse incendier des aires de jeu pour enfants au nom d'un quelconque carnaval".

"La justice sera saisie de l'ensemble des faits commis ce dimanche"-Frédérique Camilleri

Pendant le défilé, les policiers étaient bien présents aux abords du cortège "pour faire respecter les gestes barrières". C'est lorsque les conditions de sécurité "n'ont plus été assurées" que la première dispersion des carnavaliers a eu lieu vers 18 heures en bas de la Canebière. Une deuxième évacuation, avec des gestes de violences, sera menée un peu plus tard dans le secteur de la Plaine. Des projectile sont été lancés contre les forces de l'ordre et un policier a été légèrement blessé. Finalement, sept interpellations ont eu lieu en fin de journée et "la justice sera saisie évidemment de l'ensemble des faits commis ce dimanche" déclare Frédérique Camilleri.

"Le carnaval s'est terminé dans la violence" - Frédérique Camilleri

A la question de savoir si de tels évènements pourraient se reproduire à Marseille, la préfète refuse tout amalgame : "Cela fait un an que les Marseillais respectent les gestes barrières" selon elle, " je ne voudrais pas qu'on laisse entendre que ces 6500 personnes irresponsables puissent représenter l'ensemble des Marseillais".