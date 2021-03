Carnaval illégal de Marseille : au moins quatre personnes jugées en comparution immédiate

A l'issue du carnaval non autorisé qui a rassemblé plus de 6500 personnes dans les rues de Marseille ce dimanche, le parquet annonce que quatre personnes vont être déférées en vue d'une comparution immédiate notamment pour des violences sur des policiers et des destruction de mobilier urbain.