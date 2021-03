Carnaval illégal de Marseille : des élus du Printemps Marseillais étaient présents dans le cortège

Des élus du Printemps Marseillais étaient présents dans le carnaval non déclaré qui a rassemblé 6500 personnes à Marseille ce dimanche et qui a dégénéré. L'adjoint à la culture Jean-Marc Coppola fait un rappel à l'ordre.

La polémique ne retombe pas après le carnaval de la Plaine qui s'est déroulé à Marseille ce dimanche : non seulement des dégradations en marge de cette manifestation sont estimées à 100.000 euros, mais la majorité municipale est aussi pointée du doigt. Accusée d'avoir "laissé faire", il s'avère également que certains élus du Printemps Marseillais étaient présents dans le cortège. C'est le cas d'un conseiller d'arrondissement qui avait même appelé à faire la fête sur sa page Facebook. "J'étais masqué et j'ai respecté les gestes barrière", assure cet élu à France Bleu Provence, qui affirme également : "Nous n'étions pas 6000 mais trois fois moins nombreux".

"Nous sommes jugés aux actes, encore un peu plus quand on fait de la politique... il faut avoir des actes en cohérence avec les propos"- Jean-Marc Coppola

"Ça ne donne pas un bon exemple" dénonce l'adjoint Jean-Marc Coppola Copier

Peu importe, dans un contexte tendu, après des images qui ont tourné en boucle sur toutes les chaînes de télévision, après des violences et alors que certains participants vont être jugés en comparution immédiate, la mairie fait un rappel à l'ordre par la voix de son adjoint à la Culture Jean-Marc Coppola : "Ca ne donne pas l'exemple. Nous allons rappeler les règles élémentaires strictes, et comme nous sommes jugés aux actes, encore un peu plus quand on fait de la politique... il faut avoir des actes en cohérence avec les propos."

De son côté Michèle Rubirola, adjointe à la Santé, recommande sur son compte Twitter à chaque participant du carnaval d'aller se faire dépister. Le maire Benoît Payan parle sur les réseaux sociaux "d'égoïstes irresponsables". Pas sûr que cela suffise. L'opposition dans son ensemble crie au scandale et demande des explications à ceux qui ont laissé faire, comprenez Benoît Payan et son équipe.