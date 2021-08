EXCLU - Carole Delga favorable à la vaccination obligatoire pour tous dès cet automne

À la veille de nouvelles manifestations contre la vaccination et le pass sanitaire, Carole Delga appelle au calme. La présidente de la Région Occitanie se dit favorable à une vaccination obligatoire pour tous dès cet automne. "On ne peut pas se permettre d’avoir des hôpitaux saturés", dit-elle.

Voilà qui ne devrait pas apaiser les opposants à la vaccination et au pass sanitaire. À la veille de nouveaux rassemblements partout en France, Carole Delga se dit favorable à la vaccination pour tous dès cet automne. La présidente socialiste de région Occitanie était à Vias (Hérault) ce vendredi pour promouvoir la tournée des campings menés en partenariat avec la Croix-Rouge. Jusqu'à fin septembre, les vacanciers peuvent se faire vacciner sur leur lieu de villégiature.

''Le pass sanitaire est nécessaire pour mener une vie en totale sécurité'' précise Carole Delga dans une interview accordée à France Bleu Hérault.

"J'entends la sensation de privation de liberté, mais nous devons faire face à une épidémie sérieuse."

"Des centaines de milliers de personnes sont mortes de la maladie. Nous devons mettre en application ce pass sanitaire et aller vers une vaccination le plus large possible."

"Le vaccin dans les lycées, c'est ce que nous ferons à la rentrée."

Dès ce lundi, le pass sanitaire sera obligatoire sur les terrasses des cafés et des restaurants. La mesure divise tant elle est compliquée à mettre en place. Des élus refusent même d'envoyer leur police municipale pour contrôler les clients, comme à Béziers. Robert Ménard a estimé sur France Bleu que ses équipes avaient d'autres priorités.

Sur ce sujet, Carole Delga botte en touche : "Une loi a été votée, et validée par le Conseil constitutionnel. Je pense qu'au moment de la discussion, on aurait pu avoir davantage de souplesse. La situation sanitaire est préoccupante."

"L'heure n'est pas à la polémique, mais d'appliquer la législation. En tant que républicaine j'aiderai mon pays."

''Le parlement a voté cette loi. Appliquons-là, mais surtout, le meilleur moyen de ne pas être malade, ajoute Carole Delga, c'est la vaccination". Ne pas perdre de temps, voilà en substance ce que souhaite Carole Delga, favorable à la vaccination obligatoire pour tous dès cet automne. "Nous devons aller vite car nous allons avoir malheureusement des variants dès la fin de l'année qui vont se développer dans le monde."

"'On ne peut pas se permettre d’avoir des hôpitaux complètement saturés."

"Nos soignants sont sur la brèche depuis 18 mois. Ils sont épuisés. Et donc on ne peut pas, inconsciemment prendre le risque de faire déborder notre système de santé donc qu'il y ait davantage de décès. La vaccination obligatoire, c'est difficile à comprendre."

"Quand on a un tel niveau d'épidémie, il faut aller vers la vaccination obligatoire."

Depuis plusieurs semaines des milliers d'opposants se rassemblent chaque week-end pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une atteinte à la liberté. "La première atteinte à la liberté, pour Carole Delga, c'est de ne pas protéger notre population face à une pandémie grave et mondiale, et la seule solution, c'est la vaccination. Quand aux manifestants, je leur dis que la situation est difficile pour tout le monde. J'entends leurs craintes. Mais nous devons agir en responsabilité

"La liberté, c'est être en bonne santé et ne pas contaminer les autres, ne pas prendre de risque avec les autres."

Carole Delga appelle aussi calme à quelques heures de ces nouveaux rassemblements. Le droit de manifester est fondamental, mais c'est en respect des biens et des personnes. La présidente de Région dénonce par la même occasion l'agression d'un pharmacien à Montpellier. "C'est inadmissible" conclut-elle.

à lire aussi Robert Ménard "favorable à la vaccination obligatoire pour tous"