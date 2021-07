VIDÉO - Carole Delga officiellement réélue à la tête de la Région Occitanie

La présidente sortante d'Occitanie a été réélue pour un second mandat ce vendredi à Montpellier lors de l'installation de la nouvelle assemblée. Carole Delga a obtenu 109 voix contre 28 pour Jean-Paul Garraud (21 votes blancs).

L'ovation au parc des exposition de Montpellier était ce vendredi sans doute à la hauteur de son large succès du 27 juin dernier. Carole Delga a été officiellement réélue pour un second mandat de plus de six ans à la tête du Conseil régional d'Occitanie. Elle a obtenu 109 voix contre 28 pour Jean-Paul Garraud, 21 votes blancs. Aurélien Pradié n'était pas candidat.

"L'Occitanie a bien un cap, l'Occitanie a une capitaine. Cette confiance me donne de la force et m'honore" - Carole Delga

Quinze vice-présidents

Cette toute première séance du nouveau Conseil régional a été également l'occasion de nommer 15 nouveaux vice-présidents.

Didier Codorinou - Méditerranée

Agnès Langevine - Climat, Pacte vert et Habitat durable

Kamel Chibli - Education, Orientation, Jeunesse et Sports

Claire Fita - Culture pour tous, patrimoine et langues régionales

Jean-Luc Gibelin - Mobilités pour tous et infrastructures de transports

Nadia Pellefigue - Enseignement supérieur, Recherche, Europe et Relations internationales

Florence Brutus - Aménagement, cohésion des territoires et Ruralité

Jalil Benabdillah - Economie, Emploi, Innovation et Réindustrialisation

Maria-Alice Pelé - Politique de la Ville

Vincent Labarthe - Agriculture et Enseignement agricole

Muriel Abadie - Tourisme durable, loisirs et thermalisme

Vincent Bounes - Santé

Jean-Louis Cazaubon - Souveraineté alimentaire, viticulture et montagne

Marie Castro - Formation professionnelle

Marie Piqué - Solidarités, services publics et vie associative

Stéphane Bérard est par ailleurs désigné Rapporteur du Budget, Prospective / Evaluation