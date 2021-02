Carolles : une fillette de 7 ans disparaît plusieurs heures avant d'être retrouvée saine et sauve

C'est le soulagement dans le sud-Manche après une après-midi d'inquiétude ce vendredi 19 février. Une fillette de 7 ans, Elora, sourde et muette, était partie en bord de mer à Carolles-Plage avec un groupe d'enfants et ses éducateurs. En début d'après midi, l'enfant échappe à la vigilance des encadrants, qui donnent aussitôt l'alerte auprès de la gendarmerie

Plus de 3 heures de recherches intensives

" A partir de là, nous avons compris qu'il fallait agir très vite et fort. on a lancé beaucoup de forces" explique le lieutenant-colonel Grégory Van Blitz, qui a commandé les opérations. Des renforts sont immédiatement sollicités. Les personnels de la communauté de brigades de Sartilly, mais aussi ceux de Villedieu, d'Avranches, de la brigade des recherches et du PSIG de même que l'équipe cynophile de Deauville et l'hélicoptère de Rennes.

Toutes les équipes se mobilisent, fouillent les moindres parcelles et les falaises, interrogent le voisinage avec la photo de la fillette. La population et les élus locaux aident aux recherches. Les services de la police nationale de Granville, des polices municipales de Saint-Pair-Sur-Mer et Jullouville sont alertés et participent aux recherches sur leurs secteurs respectifs.

Le soulagement

Après plus de 3 heures de recherches et alors que la nuit commence à tomber, l'enfant est enfin retrouvée, saine et sauve à 17h50 dans un buisson en contre-bas de la Croix-Paqueray. L'enfant va bien, elle ne présente aucune blessure. Un médecin l'examine sur place.