Carpentras s'équipe de bornes anti-moustique écologiques

Carpentras, France

Carpentras est en guerre ! En guerre contre les moustiques -tigres ou pas- qui ne nous lâchent plus depuis plusieurs années déjà et les spécialistes sont formels, ils sont chez nous pour longtemps ! Alors la municipalité passe à l'action. Après l'installation de nichoirs à hirondelles sur la façade de l'Hôtel de Ville, elle se dote de bornes anti-moustique écologiques mises au point par la société Qista d'Aix-en-Provence.

Sans danger pour les abeilles et les coccinelles

Les bornes se présentent sous la forme d'un coffret équipé d'un mat doté d'un panneau solaire. Elles sont en effet entièrement autonomes au plan énergétique et efficace dans un rayon de 60 mètres. _"_La borne simule la respiration humaine. Elle émet du CO2 ainsi qu'un cocktail olfactif faisant penser à l'odeur de la peau. En s'approchant, le moustique est alors aspiré par la borne" explique Simon Lillamand le co-fondateur de l'entreprise. Les bornes fonctionnent sans produit chimique et sont sans danger pour les abeilles, les coccinelles et autres papillons. Au total, ce sont 11 bornes qui sont en cours d'installation à proximité des bassins de rétention de la commune.

L'installation d'une borne anti-moustique impasse des Marronniers : le reportage de Daniel Morin Copier