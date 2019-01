Carquefou : deux cambrioleurs interpellés, trois véhicules et 30 000 euros de matériel restitués

Carquefou, France

Les gendarmes sont intervenus ce lundi 21 janvier, vers 10 heures, dans un bâtiment isolé, à Carquefou. Après plusieurs mois d'enquête, ils ont retrouvés les auteurs de plusieurs vols en 2018 : deux voitures de particuliers à Thouaré-sur-Loire et un véhicule, plus l'équivalent de 30 000 euros de matériel automobile à Bouguenais, au garage de l'association UFCV, qui vient en aide aux personnes en difficulté.

10 mois ferme

Lors de l'intervention, la brigade de gendarmerie de Carquefou, le Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie de Nantes (Psig) et la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Nantes ont interpellés une femme de 41 ans et une homme de 36 ans. Après 48 heures de garde à vue, elle a été relâchée sans poursuites judiciaires ; lui, jugé en comparution immédiate ce mercredi, a écopé de 10 mois de prison ferme. Les deux cambrioleurs étaient déjà connus des forces de l'ordre pour vol, cambriolage, vol à main armé et vol en réunion.

Le butin entièrement restitué

Plus de 50 objets ont été récupérés par les gendarmes au domicile des cambrioleurs, la plupart étant des outils et du matériel automobile appartenant à l'association UFCV. Les trois véhicules volés ont aussi été retrouvés. Tout a été restitué aux propriétaires.