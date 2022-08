Carquefou : les gendarmes en opération pour éviter les vols chez les agriculteurs

Les gendarmes vont à la rencontre des agriculteurs, des opérations qui ont pour but de prodiguer des conseils et gestes simples pour éviter les vols. Des actes de délinquance dont sont victimes ces exploitants parce que leur matériel est souvent cher, et facilement accessible.