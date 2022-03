La gendarmerie de Loire-Atlantique avait lancé un appel à témoins, ce jeudi, au lendemain de la disparition, jugée inquiétante, d'une retraité de 84 ans. Elle finalement été retrouvée saine et sauve quelques heures après et va réintégrer sa maison de retraite, située à Carquefou, dans la soirée.

Carquefou : disparue depuis plusieurs heures, une retraitée de 84 ans retrouvée saine et sauve

L'appel à témoins avait été lancé, ce jeudi en fin de matinée, au lendemain de la "disparition inquiétante" d'une femme de 84 ans. "Le mercredi 23 mars 2022 entre 14 heures et 20 heures, une femme âgée de 84 ans a quitté à pied, la maison de retraite "Vivea", située à Carquefou, et n'a pas été revue depuis son départ de l’établissement", indiquent les gendarmes de Loire-Atlantique. Tout en précisant que la retraitée est peut-être désorientée. Elle a finalement été retrouvée à la mi-journée, saine et sauve

Elle réintégrera sa maison de retraite dans la soirée

Quelques heures après avoir diffusé le profil de cette retraitée et les numéros à contacter, la brigade de Carquefou, en charge de l'enquête, a indiqué que l'octogénaire avait été retrouvée en vie. "Elle est en bonne santé", ajoute-t-elle. La retraitée devrait réintégrer sa maison de retraite, située à Carquefou, d'ici le début de soirée.