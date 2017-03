Carquefou : un couple de restaurateurs sous le choc après un braquage

A Carquefou près de Nantes, un restaurateur a été victime d'un braquage lundi soir. L'homme venait de fermer son établissement. Deux hommes l'ont agressé sous les yeux de sa femme et de sa fille.

Il est un peu plus de 23 heures lundi soir quand un restaurateur de Carquefou quitte son établissement situé rue du Danemark à proximité de la route de Paris. Il vient de fermer et il regagne sa voiture en compagnie de sa femme et de leur fille. Sur le parking, deux hommes les attendent, ils surgissent de l'obscurité, visages masqués et armés de fusils.

Allongés sur le sol et menacés

Les agresseurs ordonnent à la famille de s'allonger sur le sol et ils réclament de l'argent. Ils se font remettre un téléphone portable et 130 euros en liquide qui se trouvaient dans le sac à main de l'épouse. Ils prennent ensuite la fuite à bord d'une voiture conduite par un complice.

Le restaurateur et sa famille n'ont pas été blessés mais ils sont sous le choc après cette attaque nocturne.