Carquefou : une enseignante devant la justice pour violence sur des élèves, décision le 29 août

Une institutrice de 57 ans était jugée ce jeudi par le tribunal de Nantes. Huit heures d'audience pour une affaire sensible avec dans la salle des parents visiblement éprouvés. La justice reproche à l'enseignante des violences sur dix anciens élèves, du CP au CM1, entre 2014 et 2021. Cette enseignante, aujourd'hui suspendue, exerçait dans cette école privée de Carquefou depuis 1993.

Longuement, la présidente du tribunal fait part des auditions des enfants devant les enquêteurs. Aucun n'est présent. Ainsi, une fillette raconte qu’elle est "nulle", une autre qu’"elle veut mourir". Chez d'autres enfants, il est décrit des troubles du sommeil ou de l’alimentation. Il y a aussi les angoisses, les pleurs, et la boule au ventre quand c’est le jour de classe de cette enseignante, qui officie à mi-temps en CP. Certains parents ont fait le choix de retirer les enfants les jours en question. Pour chacun des enfants, il n'y a pas forcément de rapport d'expert. Mais pour certains, oui. Ainsi, un médecin légiste va prescrire 30 jours d’incapacité de travail à une fillette justifiant cette mesure par "son immense tristesse".

"Quand un enfant entre dans votre bureau et vous dit "sauvez-moi", ça prend aux tripes" - le directeur

Tout démarre par une plainte il y a trois ans : une enfant qui se dit poussée par l’enseignante. Elle nie aujourd'hui encore cette scène. La plainte avait d’ailleurs été classée sans suite à l'époque par le procureur. Il y a un an, une deuxième plainte, puis d’autres en cascade. Il est rapporté des hurlements sur certains élèves, un enfant puni dans un placard pendant 20 minutes, d’autres mis dehors dans le froid sans manteau, des brimades, des humiliations comme ces copies avec les fautes exhibées à toute la classe. "Une méthode humiliante" pour une collègue-remplaçante. Le directeur a demandé à plusieurs reprises aux parents de mettre les choses par écrit mais ça a pris du temps.

À la barre, l’enseignante, carré long, veste blanche et jupe, se tient droite. Agée de 57 ans aujourd’hui, elle affiche plus de 30 ans de service dans cette école et dit avoir des SMS, des mails de soutiens de collègues. Elle ne se démonte pas. Elle reconnait avoir de la personnalité, ça transpire d'ailleurs à l'audience. Elle admet aussi parler fort mais affirme ne pas hurler sur les enfants, encore moins en avoir poussé un ou en avoir mis un dans un placard. "Je ne suis pas responsable de tout", dit elle, préférant avancer "l’interprétation des parents, le ressenti des enfants, les collègues qui ne l’aident pas mais qui la discréditent". Elle est en conflit avec certains collègues, poursuivie aussi pour harcèlement moral sur cinq.

Parmi eux, il y a le directeur, Philippe Plantard, qui regrette que la prévenue "se présente souvent comme victime. Méthodes à l'ancienne ? Je ne sais pas. Vous savez moi quand il y a un enfant qui vient dans votre bureau en larmes, avec des spasmes et qui vous dit "sauvez-moi M.Plantard, ça prend aux tripes. On se demande bien ce qu'il se passe et c'est là qu'on commence à fouiller, à chercher plus." Des faits sur certains enfants, pas tous, le directeur reconnaît qu'avec certains ça se passe bien.

L'enseignante réfute les accusations et se décrit comme une personne "bienveillante"

Julien Boucher, un papa, qui a porté plainte le premier en juin 2021, déplore "le déni, elle rejette la faute sur les autres les enfants, les collègues. Elle ne parle jamais des enfants, ne s'excuse pas." Son fils -et c'est le seul fait que l'enseignante admet à la barre - a été contraint "de rester debout les bras sur la tête, plus de 20 minutes, jusqu'à l'épuisement, jusqu'aux pleurs, que tout le monde se moque. Il a beaucoup de colère, d'angoisse, c'est compliqué pour des enfants de cet âge." Me Cécile De Oliveira, son avocate, parle de la "toute puissance de la maîtresse (...) Je ne sais pas si ce petit garçon a été enfermé dans un placard, mais de jour comme de nuit, il est enfermé dans ses peurs, dans ses pleurs."

A plusieurs reprises, la prévenue se présente comme quelqu'un de "rigide, rigoureux et bienveillant". Un qualificatif qui agace certains parents qui "bouillent" sur le banc. Un qualificatif qui ne correspond en rien à l'enseignante selon le parquet. Le procureur a tenu à énumérer les angoisses, les terreurs nocturnes, les troubles de l'alimentation de certains enfants et même cette fillette aux pensées suicidaires. Il requiert 30 mois de prison avec sursis et une interdiction définitive d'exercer. C'est ce qu'ont réclamé avant certains parents.

Jugement le 29 août

"J'ai l'impression de défendre le mal, Folcoche (ndlr : personnage d'une mère perverse dans le roman d'Hervé Bazin "Vipère au poing")", rétorque en défense Me Loïc Cabioch. Pour lui, le harcèlement moral envers les collègues, "ce sont des désaccords, des bisbilles". Quant aux violences reprochées sur les enfants, pour lui, elles n'existent pas : " la plainte pour la violence physique (ndlr : une fillette qui dit avoir été poussée) a été classée sans suite. Pour le reste, s'il y a sans doute eu des punitions inadaptées, ce ne sont pas des violences psychologiques, on ne nous a pas démontré sa volonté d'infliger des souffrances aux enfants." Il plaide la relaxe pour les violences, les harcèlements. Quant au fait d'avoir détourné la messagerie électronique d'une collègue, l'avocat admet que sa cliente ne peut être que reconnue coupable. Il demande que cette peine ne soit pas inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Si c'est le cas, la quinquagénaire ne pourra plus travailler dans la fonction publique.

La prévenue a quelques larmes aux yeux au bout de 4h d'interrogatoire quand elle évoque son avenir. En fin d'audience, elle demande à la justice "d'assurer sa réhabilitation et sa réintégration." Le jugement a été mis en délibéré au 29 août, elle sera fixée sur son sort à ce moment-là.