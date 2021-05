Carquefou : une femme de 92 ans poignardée à mort dans sa résidence, deux hommes en garde à vue

Deux hommes ont été placés en garde à vue ce lundi 3 mai, au matin, suite à la découverte, la veille, du corps poignardée d'une femme de 92 ans dans la résidence pour seniors Vivéa, à Carquefou. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire.

Six coups de couteau

La dame de 92 ans a été touchée par six coups de couteau au niveau de l'abdomen et du thorax. Des employés de la résidence ont découvert son corps sans vie vers 18 heures 30 dimanche, lorsqu'ils sont venus dans sa chambre, au troisième étage, pendant la ronde quotidienne. Lors de leur précédent passage, trois heures plus tôt, tout était normal. L'arme du crime n'a pas été retrouvée par les enquêteurs.

Les deux hommes placés en garde à vue sont des personnes extérieures à l'établissement, mais dans "l'environnement de la victime", selon le Procureur de la République. Ce dernier précise qu'il faut rester prudent à ce stade. Tous deux sont en train d'être interrogés, ce lundi.

La direction de la résidence Vivéa n'a pas souhaité s'exprimer.