Carquefou : une victime raconte son cambriolage

C'est un témoignage qui parle à n'importe qui a été un jour cambriolé. Une habitante de Carquefou raconte comment des voleurs se sont introduits à son domicile pendant son sommeil. Elle n'a rien entendu. Ils sont paris avec plusieurs objets. Elle compare cela à un viol.

Les gendarmes nantais pensent avoir mis la main sur une bande de trois cambrioleurs. Trois ados de 15 ans, une fille et deux garçons. Ils ont été présentés à un juge hier. Le trio herblinois est soupçonné d'avoir commis quatre cambriolages, et quatre vols de voitures depuis le début de la semaine à Carquefou. Une victime témoigne.

Il est 4 heures du matin, je me réveille et j'aperçois de la lumière dans le séjour. Il manquait la TV, la cafetière et mon sac. On a l'impression d'être violé. D'imaginer que quelqu'un s'est introduit chez nous dans notre sommeil, à trois mètres de nous, ça fait peur. On s'est barricadé, on a fait opposition pour la carte bancaire puis on a appelé la police.