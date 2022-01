Carrefour Thiers : six mois de prison avec sursis requis contre le manager présumé harceleur

Cinq ans après le suicide d'une salariée du magasin Carrefour de Thiers, six mois de prison avec sursis ont été requis contre son supérieur direct et 100 000 euros d'amende contre l'enseigne Carrefour. Le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand rendra sa décision le 7 février.

Viviane Monier a-t-elle été victime de harcèlement au travail et ses supérieurs, tout comme l'enseigne Carrefour, où elle aura travaillé 27 ans à Thiers, peuvent-ils être reconnus coupables d'homicide involontaire ? Après neuf heures d'une audience fleuve, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a mis sa décision en délibéré au 7 février prochain dans l'affaire du suicide de cette salariée de 47 ans, le 3 avril 2017.

Grande distribution : "l'enfer" du décor

Au fil de ce procès, c'est d'abord les coulisses de la grande distribution que semble découvrir le tribunal. Les horaires fractionnés des caissières, modifiables au quart d'heure près pour s'adapter au "flux client", le "Merci de votre confiance" qu'on vérifie que vous utilisez bien, ou encore ce "parcours client" mis en place nationalement par l'enseigne, où les avis des consommateurs peuvent être retenus contre vous.

Il y a aussi le directeur de magasin de l'époque, décrit dans les témoignages des salariés comme colérique et qui brille par son absence à l'audience. Beaucoup de questions restent en suspend quant à son comportement, mais rien ne sera requis contre lui.

Le harcèlement en question

Toutes les accusations pèsent finalement sur le responsable de caisses, manager direct de Viviane Monier, et qu'elle nomme d'ailleurs dans le courrier d'adieu laissé à son suicide. "La vie n’est plus possible. Je subis une telle pression que je suis à bout de force", écrit-elle, citée par Me Marcelot, avocate de sa famille. L'hôtesse d'accueil parle de "harcèlement intense" et d'une "direction [qui] ferme les yeux".

Tout serait parti de la billetterie. A Viviane et sa collègue de l'accueil, "on n'a pas pu imposer cette charge en plus, alors ça été plus insidieux" affirme l'avocate des parties civiles qui estime que leurs supérieurs leur ont fait payer leur refus à coup de planning modifiés, de congés refusés et de pressions répétées.

Une version soutenue par l'inspectrice du travail qui parle à la barre d'une situation qu'on a laissé pourrir et d'une dégradation des conditions de travail qui ont conduit à la mort de la salariée.

Des conclusions mises en doute par la défense, en particulier l'avocat de l'enseigne Carrefour qui, au grand étonnement du tribunal, va jusqu'à demander à l'agent de l'Inspection du travail si elle est syndiquée, et auprès de quel organisme.

Un conflit syndical en toile de fond

Car il y a dans ce magasin de Thiers, une guerre ouverte entre les représentants CGT et ceux de la CFDT. Une guerre "favorisée par la direction pour mieux régner" dira Me Marcelot, également avocate de la CGT. Pour le représentant de Carrefour, ces syndicats ont leur part de responsabilité morale dans ce qui s'est passé, et ce conflit ouvert explique en partie le climat détestable qui régnait dans l'entreprise.

Quant aux preuves du harcèlement, elles manquent cruellement pour Me Chautard, défenseur du responsable de caisses. "On n'a pas de mail, pas de courrier, pas d'attitude qui consiste à dire, 't'es qu'une feignasse' ou 'on va te virer' donc comment voulez-vous caractériser tout ça ?", et de rappeler que son client n'était lui aussi qu'un employé, sans pouvoir sur les directives imposées par Carrefour.

Une souffrance au travail toujours d'actualité

A la barre, deux salariés viendront témoigner des conflits avec leur manager, dont Sandrine, collègue à l'accueil et amie intime de la victime. "J'espère que Viviane n'aura pas fait ça pour rien, qu'il y aura une décision de justice en sa faveur, et que ça n'arrive pas à d'autres." Elle qui travaille toujours au magasin Carrefour de Thiers raconte des personnels toujours en souffrance. "Y'en a qui sont sur le burn out... Quand vous voyez que la manager de caisses, elle gère le Drive, le service après-vente, la ligne de caisses, c'est infaisable."

100 000 euros d'amende ont été requis contre la société Carrefour. Contre le responsable de caisses, lui aussi accusé de harcèlement et d'homicide involontaire, le parquet a requis six mois de prison avec sursis, 5000 euros d'amende et l'interdiction d'exercer son métier pendant deux ans. Décision le 7 février.