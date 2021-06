Carrières-sous-Poissy : menacé, insulté, le maire porte plainte

Copieusement insulté et intimidé, dimanche sur le marché de sa ville, le maire de Carrières-sous-Poissy (Yvelines) porte plainte pour outrages et menaces de crime ou délit sur personne dépositaire de l'autorité publique. A l’origine de la colère d’un administré : une voiture mal garée.

C’est comme souvent un banal problème de stationnement qui a déclenché la foudre, ce dimanche, à Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines. Alors qu’il patrouille sur le tout nouveau marché de la ville, Eddie Aît, le maire, s’arrête à la boulangerie prendre un café. Juste devant, une voiture à l’arrêt bloque la rue. Le conducteur est en train d’acheter des croissants. « Avec les deux agents du stationnement qui m’accompagnaient, on lui demande très gentiment de déplacer sa voiture sur la place de livraison quelques mètres plus loin », explique l’élu à France Bleu Paris. C’est là qu’une pluie d’insultes et notamment homophobes s’abat sur le maire.

« Je vais t’éclater, je t’attends dehors », se rappelle Eddie Aït. « Il me dit qu’il a fait 4 ans de karaté, j’entends aussi un ‘casse-toi pédale’ et autres injures homophobes. Tout ça avec une attitude très menaçante, il me pointait du doigt, s’approchait très près », raconte encore l’élu, qui finit par abandonner l’idée de calmer son administré et s’en va.

« Menace, intimidation, insulte homophobe : j’ai déposé plainte ce dimanche 6 juin. Interpellé, l’individu a été placé en garde à vue et déféré devant le magistrat hier matin. Les maires, les élus ont droit au respect que leur confère leur engagement », tweet Eddie Aït ce mardi. Une plainte pour outrages et menaces de crime ou délit sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le maire avait pensé a relevé la plaque d’immatriculation, permettant de retrouver la trace du client énervé. « Cette violence interroge », réfléchit l’élu avec du recul. « Quand on est élu, on est là pour un projet de territoire, pas du tout pour vivre ces tensions. Moi je ne l’excuse pas », tranche Eddie Aït qui constate une recrudescence de l’agressivité depuis la crise sanitaire et ses confinements. « Cette personne savait ce qu’elle faisait, ce n’est pas tolérable. »

Des maires pas assez formés ?

Alors face à ces incivilités, Eddie Aït réclame plus de formations pour les élus. « Ça interroge aussi sur non pas l’isolement des maires mais le fait qu’on est bien seul dans ce genre de situation. On a besoin d’être formé à la gestion de l’agressivité. Il nous manque des clés de compréhension pour désarmer ces conflits. Je veux bien que les maires soient à portée d’engueulade mais on n’est pas là pour subir non plus. On a besoin d’être mieux accompagnés et mieux protégés par le cadre législatif », réclame le maire.

Dans les Yvelines pourtant, depuis quelques mois les maires volontaires peuvent être formés à la gestion des incivilités par les négociateurs régionaux du GIGN. Un programme national qui vise à former l’ensemble des maires, puis, à plus long terme, de leur premier adjoint.