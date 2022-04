Carros: la ville épinglée par la Chambre Régionale des comptes de PACA

La Chambre Régionale des comptes s'est penchée sur la gestion du budget de la ville de Carros. Et le résultat pour la ville est plus que moyen.

La chambre régionale des comptes a publié aujourd'hui un rapport d'observation sur la gestion par la ville de Carros de son budget. La chambre a étudié la période 2014-2021, soit la précédente mandature.

La commune, qui vient de connaître une nouvelle élection municipale après l'invalidation de la précédente élection, est sévèrement jugée par le rapport.

La chambre parle d'une "situation financière fragile", et ce malgré le haut niveau de revenu de la commune. Le rapport met en cause "des investissements récents concernant notamment le centre de santé et l’espace E.COL.E (espace collaboratif économique)". L'observation révèle "des irrégularités majeures et une utilisation peu économe de l’argent public". Résultat la commune est deux fois plus endettée que les communes de la même taille.

La chambre conclut en préconisant "une meilleure maîtrise de ses dépenses courantes et ses investissements".