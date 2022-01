Carspach : Voiture percutée par un train au passage à niveau, le conducteur décède sur le coup

Une voiture a été percutée par un train de la SNCF au niveau d'un passage à niveau sur la commune de Carspach, près d'Altkirch (Haut-Rhin) apprend-on auprès des pompiers.

Un suicide

Selon les premiers éléments recueillis, le conducteur aurait tenter de forcer le passage et son véhicule se serait retrouvé bloqué sur les voies. La voiture où il était seul à bord a été percutée par un TER assurant la liaison entre Mulhouse et Belfort, un train parti de Mulhouse à 17h19. Le conducteur, a été tué sur le coup. D'après les premiers éléments de l’enquête et plusieurs témoignages recueillis sur place, l'homme aurait doublé avec sa voiture des véhicules à l'arrêt avant de stationner sur les voies à l'arrivée du train. Âgé de 59 ans, il était apparemment dépressif et sa famille avait signalé ses tendances suicidaires.

Une centaine de passagers bloqués

Selon la SNCF, il y a toujours à bord du train, une centaine de passagers qui sont bloqués. Ils vont être évacués via des autocars acheminés sur place. La SNCF précise que la circulation des trains sera perturbée sur l'axe Mulhouse-Belfort au moins jusqu'à 20 heures ce lundi. Une dizaine de trains seraient concernés par les retards.