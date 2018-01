Pau, France

L'été prochain, il va falloir lever le pied sur les routes. Comme attendu, le gouvernement a annoncé ce mardi que la vitesse sur les routes secondaires serait abaissée à 80Km/h. Cette limitation "pourrait sauver de l'ordre d'une vie par jour", indique le Premier ministre, Edouard Philippe.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le nombre de morts a connu une forte hausse pour l'année 2017 : 41 personnes ont été tuées sur la route. Il y en avait eu 29 en 2016, dont les deux tiers l'ont été sur des routes départementales et nationales, hors agglomération.

Où se sont produit les accidents mortels dans les Pyrénées-Atlantiques en 2017 ?

