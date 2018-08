Dordogne, France

La Dordogne est toujours placée en vigilance orange canicule. Le thermomètre devrait afficher de 35 à 37°C du nord au sud ce samedi. Pendant ces périodes de forte chaleur il est conseillé de boire beaucoup d'eau, de se calfeutrer chez soi, de se mettre au frais dès que possible. Facile à dire, mais pas toujours facile à faire. France Bleu Périgord a sélectionné quelques sites en Dordogne où vous pourrez trouver la fraîcheur gratuitement ou pour quelques euros.

Quand on pense fraîcheur, on pense naturellement à l'eau et aux rivières. Ça tombe bien, le département n'en manque pas. La Dordogne, l'Isle, la Dronne ou la Vézère sont les plus connues. Attention tout de même à la qualité de l'eau si vous choisissez d'y faire trempette. Veillez aussi à rester le plus possible à l'ombre lors de votre balade. Vous pouvez aussi opter pour les baignades : La Jemaye en Ribéracois, Tamniès en Périgord noir, Nantheuil au nord du département et enfin Gurson ou Pombonne en Bergeracois. Ces sites sont gratuits.

Grottes, églises et forêts

Pour s'instruire, se divertir tout en restant au frais, vous pouvez aussi vous rendre dans les grottes du département. Le choix ne manque pas là non plus. Du gouffre de Proumeyssac à la grotte de Villars en passant par Maxange, Rouffignac ou Domme. Profitez des visites plutôt longues pour votre mettre frais, mais attention au changement de température en sortant !

C'est frais et c'est gratuit. Faites une pause dans les églises ou les chapelles du Périgord. On peut citer le prieuré de Merlande, l'église de Tayac, celle de Saint-Jean-de-Cole, l'abbaye de Saint-Amand-de-Coly ou encore l'abbaye de Chancelade e t la cathédrale de Périgueux pour les plus impressionnantes.

Enfin si vous n'aimez pas être enfermés, profitez des forets du Périgord, elles sont très riches. La Double à l'ouest du département, la promenade autour de l’étang de Miallet ou encore la forêt de Lanmary près de Périgueux, vous avez le choix !