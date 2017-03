Carte d'identité : ce qui va changer

Le 15 mars, le dispositif pour faire ou refaire sa carte nationale d'identité change dans les Landes. Seules les mairies habilitées pourront traiter les demandes.

Le nouveau dispositif est en train de se mettre en place dans les Landes. La préfecture a envoyé ce mercredi 1er mars les directives officielles aux maires concernés.

Au moins une vingtaine de communes devraient être habilités à recevoir et traiter les demandes de cartes d'identité. Il faudra par exemple se déplacer à Mont de Marsan, Saint-Sever, Saint-Pierre-du Mont, Dax, Saint-Paul-Lès-Dax ou Mugron, Hagetmau et Biscarrosse pour déposer son dossier.

Les nouvelles cartes d'identité sont biométriques. Il faut donc disposer d'une machine spéciale. Seules quelques mairies en sont équipées. C’est le cas à Saint-Pierre-du-Mont. Actuellement, il ne faut pas prendre rendez-vous pour faire sa carte d’identité mais ça pourrait changer. « Il y aura beaucoup plus de monde qui viendra dans ces mairies habilitées. Aujourd’hui, vous arrivez, on s’occupe de vous. Si on a l’obligation de le faire pour plusieurs communes, sachant qu’il faut à peu près 20 minutes pour faire une carte d’identité, qu’on n’a qu’une seule machine, il sera beaucoup plus difficile de le faire à la demande » reconnait Jean-François Leblay, l’élu en charge de l’état civil.

Un autre changement entre en vigueur le 15 mars dans les Landes. On pourra remplir une pré-demande de carte d’identité sur internet…à condition de disposer d'une connexion à la maison. L'employée de l'état civil de la mairie habilitée pourra ainsi retrouver le dossier sur son logiciel, le compléter et l'envoyer en préfecture. Cela ne dispense de passer en mairie pour les démarches biométriques et les photos d’identité. Il faudra également se rendre dans cette même mairie pour récupérer sa carte d’identité.