Élections départementales dans le Gers : Philippe Martin réélu

Dans le Gers, les électeurs devaient voter pour le second tour des élections départementales, dans seulement 10 des 17 cantons du département. Dans les 7 autres cantons, le dimanche 20 juin, des binômes candidats ont été élus dès le premier tour de scrutin.

Philippe Martin, candidat divers-gauche pour son cinquième mandat à la tête du conseil départemental, est réélu à 57% dans le canton de Baïse-Armagnac. Les conseillers départementaux sortants de sa majorité paraissent également en bonne voie pour l'emporter.

Invité sur France Bleu Occitanie à réagir, il s'est félicité que "la majorité reste la majorité", avec 22 élus sur les 34 sièges à pourvoir. Philippe Martin a également assuré que ce cinquième mandat serait pour lui celui de la transmission.

Ecoutez Philippe Martin, réélu pour un cinquième mandat à la tête du conseil départemental du Gers réagir sur France Bleu Occitanie. Copier

Déjà la tendance se dessinait au premier tour, dimanche 20 juin, car la gauche était arrivée en tête avec 46,3% des voix et a remporté 5 cantons à la majorité absolue (Astarac-Gimone, Gimone-Arrats, Mirande Astarac, Pardiac-Rivière-Basse et Val de Save). Le président sortant Philippe Martin (PS) et son binôme Élodie Lanave étaient alors en ballotage favorable dans le canton de Baïse-Armagnac où ils affrontaient ce dimanche le binôme centriste formé par Nathalie Casalé et Francis Dupouy. La droite avait terminé en seconde position avec 25,23% des voix et a remporté deux cantons (Lectoure-Lomagne et Grand Bas-Armagnac) à la majorité absolue. Le Rassemblement National avait fini troisième avec 8,66% des suffrages.

L'abstention a atteint 55,1% dans le Gers lors du premier tour de ces élections départementales dimanche 20 juin, contre 45,17% en 2015.

L'essentiel

Les résultats sont connus à partir de 20h

Les bureaux de vote ferment à 18h, sauf dans plusieurs grandes villes de France où la fermeture est fixée par arrêté préfectoral à 20h.

À 17h, le taux de participation était de 34,29% dans le Gers. Au premier tour, il était de 36,01% dans le département. Au niveau national, la participation atteignait les 27,89% à 17h.

Les résultats

Les résultats nous parviennent au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

Pour les élections régionales, retrouvez toutes les infos en Occitanie.

Rappel des binômes élus dès le premier tour de scrutin le dimanche 20 juin