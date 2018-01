Mont-de-Marsan, France

Les magistrats landais ne plaisantent pas avec leurs tribunaux, ni au premier, ni au deuxième degré. Alors que le sort de la Cour d'Appel de Pau en inquiète plus d'un, l'avenir des juridictions du premier degré ne rassure pas davantage les autres.

Dans leur rapport remis lundi à la Garde des Sceaux, les avocats et anciens députés Philippe Houillon et Dominique Raimbourg proposent "l'instauration, en lieu et place des tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance, de "tribunaux de proximité" et de "tribunaux judiciaires". Les premiers traitant des contentieux comme les délits routiers, les seconds jugeant les affaires plus complexes.

Mon regret porte sur l'absence de discussions préalables avec les acteurs de terrain

Cette carte judiciaire qui se dessine n'est (vraiment) pas du goût de certaines robes noires. Même les magistrats du parquet, pourtant nommés par la Chancellerie, ont remisé au placard la langue de bois. Olivier Janson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, dit "regretter la méthode employée et que cette absence de concertation puisse amener des inquiétudes, des crispations, une forme de mise en concurrence entre les barreaux de Dax et de Mont-de-Marsan".

Les magistrats landais serrent les dents

Jurisprudence oblige. En 2008, les coups de ciseaux de Rachida Dati dans la carte judiciaire avaient abouti à la disparition du tribunal d'instance de Saint-Sever (Landes). Face à l'inquiétude des barreaux, l'actuelle ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a assuré qu'"aucun tribunal ne fermera". Ce qui ne rassure guère Florence Bouvier, la présidente du tribunal de grande instance de Dax.

Dire qu'on ne supprimera pas les bâtiments, ça n'a de sens que si le bâtiment continue de vivre à l'intérieur.

"On n'est pas dans une guéguerre entre Dax et Mont de Marsan, on est plutôt dans un souci d'améliorer la qualité de la justice, la vraie question est là, elle n'est pas de créer un tribunal par département", explique la présidente du TGI de Dax. Et pourtant, la création dans chaque département d'un grand tribunal "qui fusionnera l'ensemble des tribunaux spécialisés" était l'une des propositions du candidat Emmanuel Macron.