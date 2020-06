CARTE - La ville de Metz ferme des rues pour permettre aux bars et restaurants d'étendre leurs terrasses

La place Saint-Louis et ses terrasses en centre-ville de Metz

Les terrasses seront taille XXL cet été à Metz. Au lendemain de la réouverture des bars et restaurants, dont entre 30 et 40% d'entre eux sont menacés à terme selon les estimations nationales de la profession, la mairie leur propose une "charte de la reprise d'activité des bars et restaurants". L'arrêté municipal a été pris ce mercredi après-midi.

Des terrasses XXL pour l'été

Dès ce mercredi, la ville autorise plus de 120 bars et restaurants à doubler la taille de leurs terrasses, sous réserve qu'ils respectent le protocole sanitaire contre le coronavirus et renoncent, notamment, aux verres en plastique dans un souci environnemental. Elle autorise certains restaurants à en installer alors qu'ils n'en avaient pas, et ferme même plusieurs rues du centre-ville à la circulation le soir pour leur permettre de s'étaler sur les trottoirs.

"Il y a trois mesures essentielles", détaille Sébastien Koenig, adjoint au maire en charge de la réglementation et de la tranquilité publique. L'extension des terrasses, la fermetures de rues, et "un soutien économique, en exonérant les droits de terrasse pour l'année 2020", soit une subvention aux commerces de 322 000 euros. "Au niveau de la ville, c'est tout ce qu'on peut faire avec nos prérogatives. Maintenant, ce serait bien que des mesures nationales soient prises, notamment en terme de fiscalité, pour éviter les faillites dans ce qui est un secteur essentiel de l'attractivité de la ville de Metz", estime l'adjoint au maire.

322 000 euros d'exonérations de droits de terrasse

Parce que la réglementation stricte restreint la capacité d'accueil des bars, avec un mètre de distance entre chaque table, et l'interdiction de consommer debout devant les bars. "Doubler la terrasse, pour nous, ça permet de retrouver à peu près les chiffres qu'on avait avant, parce qu'avec le protocole sanitaire on a dû passer de 54 à 24 personnes assises", explique Guillaume Gérard, le gérant du bar Le Troubadour dans le quartier animé de la rue du Pont des Morts : "Dans la situation dans laquelle on est, ce serait déjà merveilleux de retrouver les chiffres qu'on avait avant".

Reste que toutes les demandes des commerçants n'ont pu aboutir. "Malheureusement, certaines voiries doivent rester ouvertes, pour des questions d'évacuation des déchets, d'accès des riverains ou des pompiers, mais c'est une minorité. On a eu des demandes sur la Fournirue, mais ça implique une déviation sur la Jurue qui est étroite et donc dangereuse si la circulation y est intense. On devrait mettre en permanence des policiers sur place", explique l'adjoint au maire Sébastien Koenig.