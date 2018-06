Selon des chiffres de la préfecture de la Creuse, les routes départementales sont à l'origine de plus de 70% des accidents mortels ces trois dernières années.

Guéret, France

C'est l'argumentaire principal du gouvernement et d'Edouard Philippe : l'abaissement de la limitation sur les routes départementales de 90 à 80 km/h pourrait permettre de sauver des vies. Entre 300 et 400 selon le Premier ministre. Au vu des chiffres dévoilés par France Bleu Creuse sur la mortalité entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2018, l'argument tient la route.

71% des accidents mortels sur des départementales

Dans le détail, la Creuse a connu 14 accidents mortels depuis début 2016 (5 en 2016 ; 7 en 2017 ; 2 en 2018). Parmi eux, 10 ont eu lieu sur des routes départementales, 2 sur la RN 145 et 2 autres en agglomération.

La carte des accidents mortels en Creuse entre 2016 et 2018 - Préfecture de la Creuse

Ces accidents ont coûté la vie à 16 personnes. Pourtant, si les routes secondaires sont à l'origine de plus d'accidents, c'est celui sur la RN 145 qui est le plus mortel puisque trois personnes sont décédées dans un contre-sens à Saint Maurice la Souterraine en 2017.

Principale cause d'accidents : la vitesse

Les causes de ces accidents mortels sont très diverses. Mais dans quatre cas (sur 14), c'est la vitesse excessive qui est en cause. L'alcool, la météo ou des erreurs d'inattention sont également mis en cause.