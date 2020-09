CARTE - Retour sur la mystérieuse série de mutilations de chevaux ces derniers mois en France

Qui en veut aux chevaux, aux ânes et aux poneys ? En France, plus d’une trentaine de mutilations d'équidés ont été recensées ces derniers mois, partout dans le pays. Si ces enquêtes ne sont pas (encore ?) connectées entre elles, elles sont prises très au sérieux au plus haut niveau de l'État.

Plusieurs chevaux et poneys ont été retrouvés tués et mutilés dans plusieurs régions de France, avec souvent un point commun : une oreille coupée.

Oreilles coupées, yeux arrachés, entailles profondes à l'arme blanche. Depuis février 2020, des dizaines de chevaux ont été mutilés dans une vingtaine de départements. Les animaux, chevaux, ânes ou poneys (toujours des équidés) sont retrouvés lacérés, torturés, mutilés... et parfois tués. Un détail troublant semble lier toutes ces affaires : dans la plupart des cas, les animaux ont une oreille coupée.

En Moselle, Vendée, Loiret, Aisne, Somme, Seine-Maritime, Essonne, Puy-de-Dôme ou encore dans les Deux-Sèvres.... Le phénomène touche toute la France (voir notre carte ci-dessous) et il est pris très au sérieux. Le nombre de cas a d'ailleurs augmenté cet été, au point que l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) suive de près tous les dossiers.

Pas de lien formel entre les agressions

Plusieurs enquêtes préliminaires ont été ouvertes sur ces mystérieuses mutilations, mais, pour l'instant, aucun lien formel n'a été établi entre les agressions. Les enquêtes ont donc été confiées aux gendarmeries locales et parquets de chaque département. Mais ils pourraient être dessaisis au profit d'un service national de recherche, pour centraliser les informations sur ces mutilations. Dans l'Indre, cette série noire a réveillé une ancienne affaire, qui présente des similitudes troublantes.

Le ministre de l'Agriculture, en visite en Saône-et-Loire fin août, a d'ailleurs promis "la mobilisation de tous les services, [...] d'enquête du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice [...] pour que justice passe". "Ce sont des actes de cruauté d'une barbarie inimaginable, une cruauté totalement gratuite. On coupe une oreille, on enlève un œil, on vide l'animal de son sang, on le lacère sans aucune raison" s'est emporté Julien Denormandie.

"Ce sont des actes d'une cruauté inimaginable" - Le ministre de l'Agriculture

Rituel satanique, vengeance, acte d'un psychopathe ?

À l'heure actuelle, toutes les pistes sont ouvertes, a-t-il également confirmé sur France Bleu. Personne ne sait encore ce qui motive ces cruels et mystérieux agresseurs. "On ne sait pas s'il s'agit d'un groupe organisé ou d'un effet de mimétisme" a rappelé Julien Denormandie fin août.

Des hypothèses ont été avancées notamment concernant des rituels sataniques, les oreilles représentent un trophée. Une seule chose est sûre, les agresseurs connaissent bien les chevaux. "Le cheval est un gros mammifère, c'est délicat de l'approcher si on ne le connaît pas notamment pour le contenir pour effectuer ces actes odieux" affirme Frédéric Bouix, le délégué général de la Fédération Française d'Équitation sur France Bleu Provence.

Psychose chez les propriétaires de chevaux

Dans le doute, les gendarmes recommandent aux propriétaires de chevaux de faire des rondes quotidiennes au pré, d'installer des caméras de surveillance, de ne pas laisser de licol aux chevaux dans les prés et de signaler tout comportement suspect à proximité des pâtures.

La Fédération française d'équitation, qui s'est portée partie civile "aux côtés des propriétaires dès lors que ceux-ci ont déposé plainte", appelle à la "vigilance de tous pour mettre fin au plus vite à ces atrocités". Sur Facebook, un groupe d'entraide s'est créé : "Justice pour nos chevaux". En à peine trois semaines, il a atteint plus de 10.000 membres.

L'augmentation de cas à la fin de l'été rend le climat étouffant pour les propriétaires de chevaux. La Fédération Française d'Équitation craint même une "psychose", par la voix de son délégué général. Frédéric Bouix qui ne cache son inquiétude.

Ils patrouillent, armés d'un coupe-coupe et d'un pistolet à plomb

Signe de ce climat délétère, le week-end dernier, dans la nuit du 29 au 30 août, des éleveurs ont d'ailleurs patrouillé de nuit, en Bretagne. Armés d'un coupe-coupe et d'un pistolet à plomb, les deux hommes ont intercepté une voiture car ils soupçonnaient ses occupants d'être en repérage pour mutiler des chevaux. Les deux femmes ont finalement pu repartir et ont porté plainte le lendemain.

Où et quand ont-eu lieu les attaques de chevaux en France ?

L'an dernier, dans le Puy-de-Dôme

C'est dans le Puy-de-Dôme que les plus anciens cas ont pour l'instant été recensés. Deux cas identifiés dans deux villages voisins : à Loubeyrat, en décembre 2018 et à Châtel-Guyon, durant l'été 2019. Une jument et une pouliche ont été retrouvées mortes et leurs oreilles coupées. "Mais les propriétaires n'avaient pas porté plainte dans un premier temps, avant que d'autres affaires soient médiatisées en France", explique le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Eric Maillaud à France Bleu Pays d'Auvergne.

C'est ce détail troublant qui rapproche toutes les affaires et alerte les propriétaires des animaux blessés ou tués. Comme pour ces juments, tous les animaux présentent une mutilation particulière : une de leur oreille est coupée. Il y a "une véritable volonté de porter atteinte aux équidés de manière générale tout en gardant une oreille en trophée", indique une note de la SCRT, révélée par Le Parisien.

Premier cas de l'année en Moselle...

Le premier cas recensé en 2020 remonte à la nuit du 11 au 12 février. Un cheval du lycée agricole de Château-Salins, en Moselle, a été tué et mutilé. Son oreille droite a été découpée de façon "quasiment clinique", raconte le proviseur Hervé Montigny à France Bleu Lorraine Nord. Là aussi, l'enquête n'est relancée qu'en août, quand les agressions sur des chevaux et des poneys se multiplient en France.

... et en Vendée, dès février

Quelques jours plus tard, le 15 février, un autre cas est recensé en Vendée, près des Sables-d'Olonnes, au Girouard, où un cheval de course est retrouvé mort dans son pré, l'oreille coupée.

Dans le Loiret en mars

Le 4 mars, un cheval a été poignardé à mort dans son pré dans la nuit de mardi, à Neuvy-en-Sullias, dans le Loiret. L'animal s'est vidé de son sang. Sa propriétaire a également porté plainte.

Dans l'Aisne

Le 22 avril 2020, une pouliche de deux ans est retrouvée morte, l'oreille coupée, massacrée par des inconnus dans une pâture à Quierzy, près de Chauny, dans l'Aisne. Deux autres chevaux ont été blessés, mais sont en vie.

Des agressions en Seine-Maritime tout au long de l'été

Au mois de juin, en Seine-Maritime, les mutilations de chevaux se multiplient. Une jument est d'abord retrouvée agonisante et l'oreille droite coupée nette, le 6 juin, près de Dieppe. Treize jours plus tard, à Grumesnil, Loïc Crampon retrouve son âne de quatorze ans mort dans son pré. L'un de ses yeux a été arraché et, là aussi, son oreille a été tranchée.

À la mi-juin, à Lammerville, toujours en Seine-Maritime, Alain Comalada, éleveur de chevaux de sport, retrouve son poulain" Jador your life" avec une entaille entre l'épaule et le poitrail. Résultat : 50 points de suture. Son poulain est en vie, mais la guérison est difficile. Il a porté plainte.

Le 9 juillet, une jument est retrouvée avec la mâchoire fracturée dans un fossé sur la commune de Criquetot-sur-Longueville. Elle s'est vraisemblablement fortement débattue au moment de l'attaque et a pris la fuite. En tout, France Bleu recense sept cas de chevaux tués ou mutilés, rien qu'en Seine-Maritime ces derniers mois.

Plusieurs cas dès le mois de mai dans la Somme

Ailleurs en France, les mutilations se multiplient : en mai, un cheval puis un poney sont retrouvés morts à Berny-en-Santerre, dans la Somme. Dans ces deux cas, l'oreille droite a été découpée.

Mi-juillet, le samedi 18 juillet plus précisément, c'est une jument qui est blessée à l'arme blanche sur la commune de Doullens. Sa propriétaire porte plainte dans la foulée. Deux mois plus tôt, elle avait sauvé l'animal de l'abattoir.

Enfin, dans la nuit du 24 au 25 juillet, à Nouvion-en-Ponthieu, dans l'ouest de la Somme, un cheval a été mutilé à la tête, sans doute avec un objet contondant.

Dans l'Esssonne, les gens du voyage aussi touchés

Le 3 août, des membres de la communauté des gens du voyage portent plainte après la découverte de l'un de leurs poneys tué et mutilé à Saint-Germain-lès-Arpajon, en Essonne.

Premier cas en Saône-et-Loire

Le 8 août, des éleveurs de Saône-et-Loire ont trouvé une de leurs pouliches à Cortambert, près de Cluny. La scène est atroce. L'animal a été poignardé, une oreille a été coupée, un œil et les organes génitaux arrachés.

Dans le jura, des mutilations en série

Depuis le début du mois d'août, cinq chevaux ont été mutilés dans le Jura, d'après le parquet de Lons-Le-Saunier. Le vendredi 14 août, une jument a été retrouvée morte et horriblement mutilée à Thoiria du côté de Clairvaux-Les-Lacs. D'abord assommée, son œil lui avait été retiré ainsi qu'un bout de corne sur sa jambe. Le parquet de Lons-Le-Saunier a ouvert une enquête pour "actes de barbarie".

La dernière attaque en date a eu lieu à Mirebel, le week-end du 29 août. Un poulain a été mutilé au niveau du jarret gauche, où il présente quatre profondes entailles. Il a survécu à ses blessures. Une plainte a été déposée.

Lannion, dans les Côtes d'Armor

Le 18 août, un cheval est retrouvé égorgé dans son pré par ses propriétaires, à Plouzélambre dans les Côtes d'Armor. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.

Dans le Berry, près de Dreux

Un habitant de Sainte-Gemme-Moronval, près de Dreux, a subi deux intrusions sur son terrain entre le 20 et le 24 août. Outre des arbres fruitiers abattus, sa jument a été gravement blessée au cou à plusieurs reprises. L'animal a mis les agresseurs en fuite explique France 3.

Puyvert, dans le Vaucluse

Le 22 août, c'est la première attaque contre un cheval recensée dans le sud-est : à Puyvert, dans le Vaucluse, une jument a été retrouvée sans vie, éventrée dans un pré. Un poney a également été mutilé et son oreille gauche a été coupée. Une plainte a été déposée.

Ce même samedi 22 août, c'est au tour de la Mayenne d'être touchée. Un éleveur de Colombiers-du-Plessis, dans le nord du département, a fait une terrible découverte : il retrouve l'une de ses juments avec une plaie assez profonde, de 40 centimètres, sur le flanc. Le vétérinaire qui a pris en charge la jument et le poulain qu'elle porte, pense lui aussi à une mutilation.

Mauléon, dans les Deux-Sèvres

Dans la nuit du dimanche au lundi 24 août, le scénario se répète : une autre jument est tuée, son oreille droite coupée, à Mauléon, dans les Deux-Sèvres. Son propriétaire, qui a fait la macabre découverte, a lui aussi porté plainte.

Un flagrant délit dans l'Yonne

La nuit suivante, du 24 au 25 août, deux poneys sont blessés à coups de couteaux dans l'Yonne. Le propriétaire du ranch surprend deux hommes en train d'attaquer ses bêtes et est blessé en tentant de défendre ses animaux. Les deux hommes prennent la fuite à bord d'un 4x4. Ils sont, depuis, recherchés par la gendarmerie et un portrait-robot a été dressé.

En Sâone-et-Loire

Cette même semaine, le 26 août, une ponette a été retrouvée morte et atrocement mutilée dans le village de Saint-Vallier, en Saône-et-Loire. L’animal a eu le crâne fracassé, une partie de son museau a été tranchée et son diaphragme enfoncé, laissant penser qu’une ou des personnes auraient sauté dessus.

À Bannalec, dans le Finistère

Dans la nuit du jeudi 27 août au vendredi 28, deux chevaux ont été agressés à Bannalec, dans le Finistère. Les deux animaux, une jument et un hongre [Un cheval castré NDLR] ont été torturés, pattes liées avec de la clôture électrique, blessures aux articulations, crochet planté au dessus de l’œil pour la jument avec un morceau d'orbite arraché. Le propriétaire, très choqué et en colère, parle de véritable "massacre" sur l'antenne de France Bleu Breizh Izel.

Deauville, dans le calvados

Le vendredi 28 août au matin, deux chevaux ont été mutilés dans un centre équestre de Deauville, dans le Calvados. Les chevaux avaient des entailles au niveau des oreilles et ont été soignés par un vétérinaire. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lisieux.

Droiturier, dans l'Allier

Le samedi 29 août au matin, une ponette a été mutilée dans un pré à Droiturier, dans l'Allier. L'animal, qui avait une impressionnante entaille sur le flanc a été sauvée et est en vie.

Istres, dans les Bouches-du-Rhône

Dans la nuit de samedi 29 à dimanche 30 août, un cheval a été mutilé sur la commune d'Istres (Bouches-du-Rhône), avec une entaille de près de huit centimètres sur l'oreille. L'auteur ou les auteurs des faits sont recherchés.

À Miniac-sous-Becherel, en Ille-et-Vilaine

Dans la nuit du 30 au 31 août, un cheval a été mutilé en Bretagne, à Miniac-sous-Becherel, en Ille-et-Vilaine, blessé au flanc, aux lèvres et au sabot. Le procureur de la République de Rennes parle de "sévices graves sur animal". Selon lui, il s'agit manifestement d'actes volontaires.