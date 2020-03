CARTE - Paris : le retour des "Gilets jaunes" dans les rues

Les "gilets jaunes" appellent à redescendre dans la rue en cette fin de semaine. En prévision, le préfet de Police de Paris prend un arrêté interdisant les manifestations dans plusieurs secteurs de la capitale ce vendredi 13 et ce samedi 14, "au vu des risques de troubles à l’ordre public".

"Tout rassemblement de personnes se revendiquant du mouvement des 'gilets jaunes'" est donc interdit dans un axe compris entre "la porte Maillot et la place de la Concorde, sur un périmètre élargi comprenant la présidence de la République et le ministère de l’Intérieur. Les secteurs de l’Assemblée Nationale, de l’Hôtel Matignon, du Sénat, de la Cathédrale Notre-Dame de Paris et de la préfecture de Police, du Champ de Mars et du Trocadéro, du Conseil d’Etat et du Forum des Halles, des "grands magasins" et de la gare Saint-Lazare sont également concernés par cette interdiction."

En plus de l'interdiction de manifestation, dans toutes ces zones, le port et le transport d'armes, de feux d'artifices, de produits inflammables, d'objets et vêtements pouvant servir de camouflage sont également interdits.