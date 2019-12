La Préfecture du Finistère a pris un arrêté pour limiter le transport d'alcool à partir de 17h, en ce 31 décembre. Plusieurs quartiers de Quimper et le secteur du port de Brest sont concernés.

CARTE | Saint-Sylvestre : transport d'alcool interdit dans plusieurs quartiers de Quimper et Brest

Brest, France

La Préfecture du Finistère a pris une série de mesure de prévention, avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Elle interdit la vente à emporter, le transport et la consommation d'alcool sur la voie publique dans plusieurs quartiers de Quimper et Brest (voir cartes ci-dessous).

De plus la vente, le transport et l'utilisation d'artifices sont interdits, tout comme la vente au détail ou le transport de carburants ou de combustibles sur l'ensemble des villes de Brest et Quimper.

Les restrictions commencent à 17h, ce mardi 31 décembre, et durent jusqu'au mercredi 1er janvier 2020 à 12h.

Le port de Brest est concerné par cette interdiction. - Préfecture du Finistère

Un large secteur est référencé dans le centre ville de Quimper. - Préfecture du Finistère

A Quimper, Le quartier de Kermoysan est dans le périmètre concerné. - Préfecture du Finistère