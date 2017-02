Carte scolaire en Charente: les classes isolées sur la sellette

L'Education nationale a décidé de faire la chasse aux classes isolées en Charente, pour les regrouper au sein d'écoles plus importantes. C'est mieux pour la sécurité, mieux pour la réussite des enfants. Mais c'est douloureux pour les petits villages, qui voient fermer leur école.

Une trentaine de fermetures de classes sont au menu du Conseil départemental de l'Education (CDEN) de la Charente qui se tiendra cet après-midi à 17h en préfecture à Angoulême. Dernière touche mise à la carte scolaire pour la rentrée prochaine. Un calendrier précipité en raison de l'élection présidentielle. Autre priorité: la fermeture de classes isolées, et leur regroupement au sein d'écoles plus grandes. Six sont dans le collimateur pour la rentrée prochaine, ce qui provoque une levée de boucliers chez les élus et les parents d'élèves.

Justification mise en avant par l'Education nationale: une question de sécurité. Que se passera-t-il si la maîtresse se blesse... il y a aussi la réussite scolaire. D'après les statistiques, les élèves des classes isolées réussissent moins bien que les autres. Mais pas facile de passer de la théorie à la pratique...

Les fermetures de classes isolées, un sujet brûlant au sein de la communauté de communes des 4B, autour de Barbezieux. 33 écoles, dont 13 classes isolées, vouées théoriquement à la disparition. C'est inscrit dans le protocole de ruralité, signé l'an dernier entre l'Etat et l'association des maires de la Charente. Le marché est simple: un transfert de ces classes vers des écoles plus importantes, en échange du maintien de tous les moyens jusqu'en 2019. Les 4B, qui disposent de la compétence scolaire, doivent justement se prononcer cette semaine sur protocole.

Pour la rentrée prochaine, l'Education nationale souhaitait voir disparaitre les écoles du Tâtre, de Péreuil et de Lachaise. Finalement seule cette dernière école semble condamnée dans l'immédiat, malgré la mobilisation des parents d'élèves. Péreuil devrait sauver sa peau, en récupérant la classe créée au sein du RPI qu'il forme avec Jurignac. Quant au Tâtre, parents et élus plaideront ce lundi matin devant le DASEN (directeur académique des services de l'Education nationale) pour obtenir un an de délai supplémentaire, le temps d'aménager une classe à Touvérac et d'y transférer les élèves.

Dans une classe isolée. Image d'illustration © Maxppp - Pierre Heckler

"Les maitresses et les élèves sont bien dans le RPI existant entre Le Tâtre et Touvérac" explique Sébastien Métais, parent d'élèves installé au Tâtre. "On a une bonne infrastructure avec des maitresses qui s'investissent à 200%. On va trop loin et trop vite". Référence au projet initial, un déplacement de la classe du Tâtre à l'école de Baignes, toute proche, mais visiblement peu appréciée des parents du Tâtre. Des parents qui s'étonnent de "la rapidité des décisions. Pour l'Etat français, c'est assez rare."

Au Tâtre, on se prépare malgré tout à faire le deuil de l'école, ce qui va porter un coup à la vie du village. "On est dans l'humain" reconnaît Jacques Chabot, le président des 4B, qui plaide auprès de ses collègues maires pour anticiper les fusions d'écoles, plutôt que de se les faire imposer par l'Etat.

Le département de la Charente devrait perdre 485 élèves à la rentrée prochaine, mais bénéficiera de 11 postes d'enseignants supplémentaires. Affectés en priorité à la brigade de remplacement, afin de pallier l'absence de maitres, et leur permettre de partir en formation.

En Charente-Maritime, le CDEN se tiendra le 9 mars, après les vacances d'hiver. Lors d'une réunion technique avec les syndicats ce vendredi, 29 fermetures de classes, définitives ou provisoires, ont été présentées. Pour six ouvertures. La Charente-Maritime va bénéficier de 26 nouveaux enseignants en septembre, dont la moitié affectés à la brigade de remplacement.