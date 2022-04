Cartes d'identité ou passeports : dans nos deux Charentes, les délais explosent.

Des queues interminables, des bureaux pleins et des coups de téléphone à la chaîne. Voici l'ambiance dans les mairies ces derniers jours. Cartes d'identité ou passeports, à l'aube de l'été, les Français sont nombreux à vouloir mettre à jour leurs papiers.

Une situation perceptible à l'échelle nationale, et à laquelle n'échappent pas nos deux Charentes. A La Rochelle par exemple, plus de rendez-vous disponibles avant la mi-juillet pour constituer les demandes. A cela, ajoutez ensuite les délais de fabrication gérés par l'Etat : six à huit semaines aujourd'hui, contre quatre habituellement.

Explosion des demandes

4 500. C'est le nombre de demandes de cartes d'identité ou de passeports enregistrées à La Rochelle depuis le mois de janvier 2022. Soit la moitié des dossiers déposés en 2019, avant la crise sanitaire. Une explosion qui s'explique par plusieurs facteurs.

"D'abord, l'approche des examens pour les étudiants qui doivent se mettre en règle. Ensuite, le besoin pour certains citoyens de se procurer une carte d'identité "nouvelle génération". Mais aussi, et surtout, l'envie, pour de nombreux Français, de voyager après deux ans de crise sanitaire", explique Céline Variot, en charge de l'état civil et des formalités à la mairie de la rochelle.

Résultat : partir en voyage d'ici juin sera compliqué pour les personnes qui n'ont pas d'ores et déjà enclenché leurs démarches de création ou de renouvèlement. En revanche, cela reste envisageable pour les mois de juillet et d'août, à condition d'en faire la demande très rapidement.

Limites techniques

Cette situation tendue s'explique aussi par un manque de moyens. A La Rochelle, les agents se mobilisent : ils accueillent sans rendez-vous si cela est possible - selon l'affluence - ou encore, changent leurs plannings pour recevoir un maximum de monde. Pas évident de faire mieux, cependant, avec les dispositifs techniques actuels.

"C'est l'Etat qui nous fournit les machines de recueil d'empreintes. Nous en avons trois à la mairie centrale de La Rochelle, et une autre pour les mairies annexes. Tout cela suffisait pour avoir un délais de traitement raisonnable ces dernières années. Avec la demande actuelle, cela ne suffit plus. On pourrait mettre dix agents de plus à l'état civil, ça n'irait pas plus vite", explique Christophe Bertaud, adjoint au maire de La Rochelle.

Utile à savoir

A La Rochelle, il existe une équipe mobile dédiée à la création de demandes de papiers. En Ehpad ou à domicile, des agents se déplacent à raison d'une ou deux fois par mois chez les citoyens à mobilité réduite. Il suffit, pour bénéficier de cet accompagnement, d'en faire la demande à la mairie.