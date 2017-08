CARTES - Des forêts interdites en Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône pour risque incendie très sévère

Une partie des forêts de Vaucluse reste interdite d'accès dans l'après-midi de ce lundi, à cause d'un risque de feu de forêts très sévère

Les forêts du Luberon, de Basse Durance et des Monts de Vaucluse sont de nouveau interdites ce lundi dès midi, à cause d'un risque incendie très sévère. Accès uniquement possible de 5 heures à midi.

Météo France prévoit encore du vent aujourd'hui, jusqu'à 45 km/en rafale.

Carte d'accès aux massifs - Préfecture 84

Mais il y a des dérogations. Vous pourrez vous promener ce mercredi après-midi uniquement dans les massifs suivants :

Luberon : Vallon de l'Aiguebrun à Buoux et Forêt de cèdres du petit Luberon, sur sa partie balisée, de Bonnieux à Lacoste.

Monts de Vaucluse : Colorado provençal à Rustrel, sur le sentier du Sahara.

Une partie des massifs des Bouches-du-Rhône est totalement interdite d'accès. Mais les balades dans la Montagnette et les Alpilles sont autorisées toute la journée.

Carte d'accès aux massifs des Bouches-du-Rhône - Préfecture 13

Pas de restrictions en revanche pour les massifs du Ventoux, Dentelles de Montmirail, Bollène-Uchaux et Rasteau-Cairanne. Des précisions sont disponibles sur cette borne d'information joignable au 04.88.17.80.00.

En cas d'incendie, il faut contacter le 18 ou le 112, en précisant sa localisation... et en s'éloignant de la zone en feu.