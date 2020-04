Un enfant, une adolescente et une trentenaire ont été retrouvés morts dimanche soir dans une maison de Carvin, dans le bassin minier. Un quadragénaire a été transporté dans un état grave au CHR de Lille. La piste du meurtre conjugal est envisagée.

Carvin : trois morts dont deux enfants et un blessé grave dans un probable meurtre conjugal

Il est près de 23 heures ce dimanche soir quand les sapeurs-pompiers interviennent rue de Tilloy à Carvin, dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Ils sont alertés pour un "différend familial", indique le Centre Opérationnel d'Incendie et de Secours du Pas-de-Calais, "les renseignements obtenus signifiaient plusieurs blessés.

La police découvre alors trois corps : un garçon de 8 ans, une adolescente de 16 ans et une femme de 35 ans. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'une mère et de ses deux enfants, tous les trois tués à coups de couteau. Dans la maison se trouve aussi un homme de 40 ans - le concubin de la victime, mais pas le père des enfants - grièvement blessé. Selon les premiers éléments, cet homme serait l'auteur des faits et aurait ensuite tenté de mettre fin à ses jours. Il a été transporté vers le CHU de Lille.

Trois enfants indemnes

Trois enfants - respectivement âgés de 3, 6 et 9 ans - indemnes mais choqués se sont réfugiés chez leurs grands-parents habitant dans la même rue. Ils ont été accompagnés par leurs proches à l'hôpital de Lens.

Un important dispositif de secours a été déployé, notamment 23 sapeurs-pompiers venus de Oignies, Hargnes, Wingles et Hénin-Beaumont. Le maire de Carvin Philippe Kemel s'est également rendu sur place.