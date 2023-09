Cas de botulisme à Bordeaux : comment repérer une conserve contaminée

Ce jeudi midi, dans l'émission Ma France de France Bleu, alors qu'une personne contaminée par une conserve de sardine dans un restaurant de Bordeaux est décédée et que plusieurs restent hospitalisées, le chef Yves Camdeborde a rappelé les trois signes indiquant qu’une conserve était impropre à la consommation : “D’abord visuellement, s’il y a un changement de couleur. Ensuite, s'il y a une odeur désagréable, c'est qu'il y a eu un problème dans la préparation. Et la troisième chose, quand vous faites des conserves avec des vis ou des conserves en fer, si elles sont bombées, il ne faut surtout pas les consommer.”

Des symptômes à surveiller

Et si on a mangé une conserve dont on n’est pas très sûr, comment repérer les signes du botulisme ? Les symptômes débutent généralement par des vomissements, comme une gastro, explique le médecin généraliste Jean-Paul Hamon, toujours sur France Bleu. “Très vite, vous avez des troubles de l'accommodation, c'est-à-dire que vous pouvez voir trouble ou vous avez des troubles de la déglutition. Après, il y a des troubles respiratoires” explique-t-il. “Quand vous commencez à voir trouble, que vous avez des troubles de la déglutition et que vous avez mangé des conserves il est temps de réagir. Là, il ne faut pas traîner.”

Le médecin a également rappelé qu’il y avait en France une vingtaine de cas de botulisme par an, en majorité causés par l’ingestion de conserves contaminées.

Comment bien conserver des bocaux maison

Pour éviter de s'exposer à ce danger, il faut impérativement les conserver "dans un endroit sec, loin de la lumière et à une température ambiante, mais une température qui ne doit pas dépasser 16 degrés. Donc l'idéal, bien sûr, c'est la cave. Vous ne risquez rien !" précise encore Yves Camdeborde, qui a publié un livre de ses meilleures recettes de bocaux.

Et évidemment, le chef explique que l'hygiène et la stérilisation sont indispensables au moment de la mise en boîte. Il faut en effet stériliser l'ensemble du bocal, élastique compris. Ne jamais trop remplir sa conserve, ne jamais dépasser la marque. Et faire attention à la fermeture "que le bord de la conserve soit bien propre, qu'il n'y ait aucun morceau d'aliment dessus."